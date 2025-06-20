На Житомирщині жінку судитимуть за аферу з «чорнобильськими» на 250 тисяч гривень

На Житомирщині викрили жінку, яка з 2021 року незаконно отримувала «чорнобильські» виплати.

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Поліцейські викрили 59-річну жительку Ємільчинської громади у шахрайстві з отриманням «чорнобильських» виплат, повідомили в поліції Житомирської області.

Слідство встановило, що наприкінці 2021 року жінка зареєструвалася в селі, віднесеному до третьої зони добровільного відселення через радіоактивне забруднення, і через суд домоглася нарахування доплати до пенсії. Проте вона фактично проживала в іншому населеному пункті. Таким чином, протягом понад двох років вона незаконно отримувала виплати, завдавши державному бюджету збитків на суму понад 250 тисяч гривень.

Правоохоронці завершили досудове розслідування, а обвинувальний акт направили до суду. Жінці інкримінують шахрайство, що завдало значної шкоди (ч. 2 ст. 190 КК України). Їй загрожує штраф від 51 до 68 тисяч гривень, виправні роботи на 1–2 роки, обмеження волі до 5 років або позбавлення волі до 3 років.

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