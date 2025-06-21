Газ, уголь, атом – все под контролем: как Украина готовится к отопительному сезону

Минэнерго обеспечивает ресурсы и восстанавливает генерацию к отопительному сезону.

Фото: ukrinform

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Министерство энергетики Украины принимает все необходимые меры для стабильного прохождения осенне-зимнего периода 2025/26 годов, несмотря на сложную ситуацию из-за постоянных атак врага на энергосистему. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время Часа вопросов к Правительству в Верховной Раде, цитирует Минэнерго.

По словам министра, энергосистема работает стабильно, обеспечивая потребителей электроэнергией. Основные усилия направлены на накопление ресурсов и восстановление поврежденных мощностей:

Газ: Минэнерго работает над обеспечением необходимого объема газа, учитывая возможный рост его потребления для генерации электроэнергии.

Уголь: На складах накоплено 2,6 млн тонн угля, что соответствует графику для стабильного прохождения отопительного сезона.

Ядерное топливо: Резервы топлива достаточны для бесперебойной работы всех девяти атомных блоков на подконтрольной территории во время отопительного сезона.

Атомная генерация останется основой энергосистемы, обеспечивая до 60% электроэнергии в пиковые часы. Ремонтные кампании спланированы так, чтобы все блоки работали на полную мощность. Тепловая генерация понесла значительные потери из-за атак с 2022 года, но с марта 2024 по март 2025 года восстановлено около 6 ГВт из 10 ГВт поврежденных мощностей. Ремонтные работы продолжаются круглосуточно, а до конца года планируется дополнительное восстановление. Гидроэнергетика также пострадала, но к зиме будет обеспечена максимальная мощность.

В прошлом году энергосистема выдержала 33 атаки, включая тысячи ракет и десятки тысяч дронов. Для подготовки к военному отопительному сезону применяются технические решения и пассивная защита. Распределенная малая генерация, установленная в прошлом году, снизила пиковую нагрузку, а Паспорта энергетической безопасности регионов определяют точки для ее дальнейшего развертывания.

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