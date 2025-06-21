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Залучив підлеглих до будівництва домогосподарства замість служби – викрили посадовця військової частини

07:18, 21 червня 2025
Упродовж 2023–2024 років підозрюваний незаконно залучав підлеглих військовослужбовців до виконання будівельних та господарських робіт на території власного домогосподарства.
Залучив підлеглих до будівництва домогосподарства замість служби – викрили посадовця військової частини
Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону
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Правоохоронці повідомлено про підозру начальнику однієї із служб тилу військової частини ЗСУ за фактом зловживання службовим становищем та пособництва в ухиленні від військової служби. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Упродовж 2023–2024 років підозрюваний незаконно залучав підлеглих військовослужбовців до виконання будівельних та господарських робіт на території власного домогосподарства. Крім того, військовослужбовці в інтересах підозрюваного збудували МАФ біля його будинку, у якому надалі здійснювали торгівлю продуктами харчування і вуличною їжею.

Попри те, що ці військовослужбовці фактично не виконували своїх службових обов’язків і були відсутні у підрозділах, вони за відповідними рапортами підозрюваного отримували повне грошове забезпечення та додаткову винагороду.

Унаслідок таких дій державі завдано збитки на суму понад 4 млн грн.

За клопотанням прокурорів суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 2 531 240 грн.

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прокуратура військовослужбовці

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