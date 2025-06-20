Денис Шмигаль обговорив з послами країн Євросоюзу протидію агресії РФ і посилення підтримки України

Прем'єр-міністр України наголосив на важливості санкцій проти Росії.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що провів зустріч із послами країн Європейського Союзу.

На зустрічі обговорили координацію зусиль у протидії російській агресії, посилення підтримки України та пріоритети внутрішньої політики Уряду в умовах війни.

«На тлі нової хвилі масованих російських атак, зокрема по цивільній інфраструктурі, зростає потреба в розширенні військової, фінансової та гуманітарної підтримки України. Наголосив на важливості її подальшого посилення, аби вся необхідна допомога надходила швидко, ритмічно та скоординовано.

Вдячні Європейському Союзу за постійну підтримку та неоціненну допомогу, надану нашій країні у ці складні часи, зокрема військову та фінансову», — зазначив очільник уряду.

Шмигаль зазначив, що порушив питання санкцій проти РФ, зокрема, підкреслив важливість посилення тиск на російську економіку, зокрема на такі сектори як металургійна, ядерна та хімічна промисловість, сфера ІТ-послуг і фінанси.

«Принципове питання — конфіскація заморожених російських активів. Цінуємо започаткування механізму ERA країнами G7 та ЄС. Розраховуємо на рішення, які дадуть змогу спрямувати всі заморожені російські кошти на підтримку та відновлення України», — додав він.

Прем'єр заявив, що Україна розраховує на якнайшвидше відкриття переговорів щодо Кластерів.

«Також розповів про поточні пріоритети Уряду, що тісно пов’язані з нашим євроінтеграційним треком: економічна стійкість, підтримка бізнесу, відбудова та зміцнення оборонно-промислового потенціалу. Розраховуємо на якнайшвидше відкриття переговорів щодо кластерів. Також покладаємося на активну співпрацю з державами-членами ЄС у межах нового інструменту SAFE обсягом 150 млрд євро для задоволення найважливіших оборонних потреб.

Подякував Європейському Союзу та всім його державам за непохитну солідарність. Сьогодні нам потрібна ще більша згуртованість і рішучість, щоб захистити Європу від російської загрози», — вказав Денис Шмигаль.

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