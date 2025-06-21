Лето на рельсах – Укрзализныця запускает дополнительные поезда к морю и Карпатам

Новые поезда из Киева в Одессу, Львов и Трускавец уже в расписании.

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Укрзализныця анонсировала назначение дополнительных поездов на популярные маршруты летом 2025 года, чтобы обеспечить удобные путешествия к родным, на отдых или по делам. Новые рейсы соединят Киев, Львов, Одессу и Трускавец, сообщили в пресс-службе компании.

Расписание дополнительных поездов:

- Поезд №291/292 Киев - Львов - Киев будет курсировать 27-30 июня, а также 3-7, 10-14, 17-21, 24-28, 31 июля из обоих городов.

- Поезд №265/266 Киев - Одесса - Киев будет отправляться 27-30 июня из Киева и Одессы.

- Поезд №159/160 Киев - Трускавец будет отправляться 29-30 июня и 1-2, 6-9, 13-16, 20-23, 27-30 июля из обоих городов.

- Поезд №168/167 Львов - Одесса будет курсировать 27, 29 июня, а также 4, 6, 11, 13, 18, 20 июля из Львова и Одессы.

В поездах будут использоваться купейные вагоны с местами для сидения, оборудованные кондиционерами для комфортных поездок. В таких вагонах нечетные места расположены возле окон, а четные - ближе к двери купе.

Билеты вскоре будут доступны для приобретения онлайн на сайте Укрзализныци, в мобильном приложении или в кассах вокзалов.

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