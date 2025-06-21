Практика судов
  1. В Украине

Лето на рельсах – Укрзализныця запускает дополнительные поезда к морю и Карпатам

07:54, 21 июня 2025
Новые поезда из Киева в Одессу, Львов и Трускавец уже в расписании.
Лето на рельсах – Укрзализныця запускает дополнительные поезда к морю и Карпатам
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Укрзализныця анонсировала назначение дополнительных поездов на популярные маршруты летом 2025 года, чтобы обеспечить удобные путешествия к родным, на отдых или по делам. Новые рейсы соединят Киев, Львов, Одессу и Трускавец, сообщили в пресс-службе компании.

Расписание дополнительных поездов:

- Поезд №291/292 Киев - Львов - Киев будет курсировать 27-30 июня, а также 3-7, 10-14, 17-21, 24-28, 31 июля из обоих городов.

- Поезд №265/266 Киев - Одесса - Киев будет отправляться 27-30 июня из Киева и Одессы.

- Поезд №159/160 Киев - Трускавец будет отправляться 29-30 июня и 1-2, 6-9, 13-16, 20-23, 27-30 июля из обоих городов.

- Поезд №168/167 Львов - Одесса будет курсировать 27, 29 июня, а также 4, 6, 11, 13, 18, 20 июля из Львова и Одессы.

В поездах будут использоваться купейные вагоны с местами для сидения, оборудованные кондиционерами для комфортных поездок. В таких вагонах нечетные места расположены возле окон, а четные - ближе к двери купе.

Билеты вскоре будут доступны для приобретения онлайн на сайте Укрзализныци, в мобильном приложении или в кассах вокзалов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Львов Киев Одесса Укрзализныця

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Порог для уголовной ответственности чиновников за недостоверное декларирование увеличен с 1,5 млн до 2,2 млн грн

Верховная Рада приняла закон, который повысил порог недостоверного декларирования для уголовной ответственности должностных лиц с 1,5 млн до 2,2 млн грн.

Депутаты заблокировали подписание Русланом Стефанчуком закона о множественном гражданстве

В Раде зарегистрированы три проекта постановлений, которые блокируют подписание принятого закона о множественном гражданстве.

Филиалы иностранного арбитражного учреждения смогут выступать в роли арбитражей – комитет рекомендовал законопроект

Международный коммерческий арбитражный суд и Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате Украины получают статус юридического лица.

2026 год несет повышенную неопределенность, поэтому Украине нужны новые подходы к финансовой поддержке от партнеров

Для финансовой устойчивости в 2026 году Украине потребуются от партнеров дополнительные решения.

ВАКС получил новых судей и работников аппарата, но денег на зарплаты для них не хватает

Двум судьям Антикоррупционного суда пока не могут пошить даже мантии.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Чопко
    Юрій Чопко
    суддя Господарського суду Тернопільської області