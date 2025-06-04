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Роберт «Мадяр» Бровді став командувачем Сил безпілотних систем

08:07, 4 червня 2025
До цього Сили безпілотних систем очолював Вадим Сухаревський.
Роберт «Мадяр» Бровді став командувачем Сил безпілотних систем
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Президент України Володимир Зеленський призначив Роберта "Мадяра" Бровді командувачем Силами безпілотних систем. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

Нагадаємо, раніше цю посаду обіймав Вадим Сухаревський

Роберт Бровді має власний підрозділ аеророзвідки "Птахи Мадяра". Згодом він масштабувався до ротно-тактичної групи в складі 59-ої бригади, а вона – до батальйону, полку і окремої бригади. 

Раніше ми писали, що Вадим Сухаревський звільнений з посади командувача Сил безпілотних систем ЗСУ та отримав нове призначення – командувача оперативного командування «Схід».

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