Роберт «Мадяр» Бровди стал командующим Сил беспилотных систем

До этого Силы беспилотных систем возглавлял Вадим Сухаревский.

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Роберта "Мадяра" Бровди командующим Силами беспилотных систем. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Напомним, ранее эту должность занимал Вадим Сухаревский.

Роберт Бровди имеет собственное подразделение аэроразведки "Птицы Мадяра". Впоследствии он масштабировался в ротно-тактической группе в составе 59-й бригады, а она – в батальон, полк и отдельную бригаду.

Ранее мы писали, что Вадим Сухаревский уволен с должности командующего Сил беспилотных систем ВСУ и получил новое назначение – командующего оперативным командованием «Восток».

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