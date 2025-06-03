Владимир Зеленский уволил командующего Сил беспилотных систем Сухаревского – впереди новая миссия

Генерал Вадим Сухаревский уволен с должности командующего Сил беспилотных систем ВСУ и получил новое назначение – командующего оперативного командования «Восток».

Фото: armyinform

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №383/2025 об увольнении генерала Вадима Сухаревского с должности командующего Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины. Указ обнародован на сайте главы государства.

Сухаревский подтвердил свое увольнение. По его словам, за год работы ему удалось сформировать и практически закрепить основы, на которых функционирует новосозданный род сил. В то же время, как отметил офицер, на текущем этапе его видение развития СБС разошлось с позицией военного руководства.

"Считаю честным и профессиональным решением в этой ситуации завершить свою каденцию на посту командующего СБС. Оставляю должность с глубокой верой в каждого, кто продолжает нести эту идею дальше", - заявил Сухаревский.

Как сообщил Президент, Сухаревский будет назначен заместителем командующего оперативного командования «Восток». Одной из главных задач, которая поставлена перед ним в новой роли, является модернизация этого оперативного командования.

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