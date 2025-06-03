Володимир Зеленський звільнив командувача Сил безпілотних систем Сухаревського – попереду нова місія

Генерал Вадим Сухаревський звільнений з посади командувача Сил безпілотних систем ЗСУ та отримав нове призначення – командувача оперативного командування «Схід».

Фото: armyinform

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ №383/2025 про звільнення генерала Вадима Сухаревського з посади командувача Сил безпілотних систем Збройних Сил України. Указ оприлюднено на сайті глави держави.

Сухаревський підтвердив своє звільнення. За його словами, за рік роботи йому вдалося сформувати і практично закріпити засади, на яких функціонує новостворений рід сил. Водночас, як зазначив офіцер, на поточному етапі його бачення розвитку СБС розійшлося з позицією військового керівництва.

«Вважаю чесним і професійним рішенням у цій ситуації завершити свою каденцію на посаді командувача СБС. Залишаю посаду з глибокою вірою в кожного, хто продовжує нести цю ідею далі», — заявив Сухаревський.

Як повідомив Президент, Сухаревський буде призначений заступником командувача оперативного командування «Схід». Одним із головних завдань, яке поставлено перед ним у новій ролі, є модернізація цього оперативного командування.

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