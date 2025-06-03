Ігоря Скибюка звільнено з посади командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ

Водночас, Президент Зеленський повідомив, що Скибюк буде призначений заступником начальника Генерального штабу ЗСУ.

Фото: ukrinform

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ №382/2025 про звільнення генерал-майора Ігоря Скибюка з посади командувача Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Документ оприлюднено 3 червня на сайті глави держави. Причини звільнення наразі не повідомляються.

Разом з цим, як повідомив Президент України, Ігор Скибюк буде призначений на нову посаду — він став заступником начальника Генерального штабу ЗСУ.

Ігор Скибюк розпочав військову службу у 1998 році в складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, де обіймав посаду командира взводу. Протягом кар’єри він проходив службу в різних підрозділах десанту, зокрема у 2016 році очолював українські сили під час міжнародних навчань «Кленова арка».

На момент початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році Скибюк командував 80-ю бригадою, яка брала участь у боях за Херсонщину, а згодом — у звільненні Ізюма в ході Харківського контрнаступу. За ці дії він був удостоєний звання Героя України.

У 2023 році став начальником штабу — заступником командувача Десантно-штурмових військ. А 11 лютого 2024 року очолив ДШВ, змінивши на посаді генерал-майора Максима Миргородського.

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