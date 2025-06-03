Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії Олександра Білоуса

Зеленський підписав указ про звільнення Олександра Білоуса з посади заступника командувача Нацгвардії, яку він займав з листопада 2023 року.

Фото: parlament.ua

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ №380/2025, яким звільнив Олександра Білоуса з посади заступника командувача Національної гвардії України. Указ оприлюднений на сайті Офісу Президента.

Олександр Білоус обіймав посаду заступника командувача Нацгвардії з 24 листопада 2023 року.

Він закінчив Харківське вище військове училище Нацгвардії, а у 2007 році отримав диплом оперативно-тактичного рівня в Академії внутрішніх військ МВС (нині — Національна академія Нацгвардії України).

Службу проходив у 8-му окремому батальйоні 3-ї дивізії першої Нацгвардії, а також у різних підрозділах внутрішніх військ МВС за напрямком тилового забезпечення. Обіймав посади від начальника служби до заступника начальника територіального управління з тилу.

У 2010-2018 роках перебував у запасі ЗСУ і працював у цивільній сфері. Повернувся до служби у 2018 році, приєднавшись до Головного управління Нацгвардії. У 2019-му очолив управління розквартирування і капітального будівництва.

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