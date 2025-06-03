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Подружжя Зеленських започаткували нагороду «Майбутнє України» дітям, які проявили себе в складних обставинах

21:55, 3 червня 2025
Володимир і Олена Зеленські вперше вручили нагороду «Майбутнє України» дітям за мужність, доброту та гідність в умовах війни.
Подружжя Зеленських започаткували нагороду «Майбутнє України» дітям, які проявили себе в складних обставинах
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Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська започаткували нову щорічну відзнаку «Майбутнє України», якою відзначатимуть дітей, що проявили мужність, доброту та гідність у складних життєвих ситуаціях, зокрема під час війни. Про це повідомив глава держави.

«Щороку нагороджуватимемо нею наших дітей – добрих, гідних, які проявили себе у складних життєвих обставинах і під час обставин, спричинених війною. Сьогодні вперше вручили цю нагороду», – зазначив президент.

Разом із врученням відзнак Зеленські зустрілися з дітьми, які пережили окупацію, депортацію, втрати, а також із тими, хто допомагав військовим і волонтерам.

Через повітряну тривогу частину зустрічі довелося провести в укритті. Там, за словами президента, відбулася тепла й щира розмова з дітьми.

«Дякуємо кожній дитині. І особливо – батькам і рідним за виховання», – підкреслив Володимир Зеленський.

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