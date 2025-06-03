Супруги Зеленские учредили награду «Будущее Украины» детям, которые проявили себя в сложных обстоятельствах

Владимир и Елена Зеленские впервые вручили награду «Будущее Украины» детям за мужество, доброту и достоинство в условиях войны.

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Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская начали новую ежегодную награду «Будущее Украины», которой будут отмечать детей, проявивших мужество, доброту и достоинство в сложных жизненных ситуациях, в частности во время войны. Об этом сообщил глава государства.

«Ежегодно будем награждать ею наших детей - добрых, достойных, проявивших себя в сложных жизненных обстоятельствах и во время обстоятельств, вызванных войной. Сегодня впервые вручили эту награду», - отметил президент.

Вместе с вручением наград Зеленские встретились с детьми, которые пережили оккупацию, депортацию, потери, а также с теми, кто помогал военным и волонтерам.

Из-за воздушной тревоги часть встречи пришлось провести в укрытии. Там, по словам президента, состоялся теплый и искренний разговор с детьми.

«Спасибо каждому ребенку. И особенно - родителям и родным за воспитание», - подчеркнул Владимир Зеленский.

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