Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардии Александра Билоуса

Зеленский подписал указ об увольнении Александра Билоуса с должности заместителя командующего Нацгвардии, которую он занимал с ноября 2023 года.

Фото: parlament.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №380/2025, которым уволил Александра Билоуса с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины. Указ обнародован на сайте Офиса Президента.

Александр Белоус занимал должность заместителя командующего Нацгвардии с 24 ноября 2023 года.

Он окончил Харьковское высшее военное училище Нацгвардии, а в 2007 году получил диплом оперативно-тактического уровня в Академии внутренних войск МВД (ныне - Национальная академия Нацгвардии Украины).

Службу проходил в 8-м отдельном батальоне 3-й дивизии первой Нацгвардии, а также в различных подразделениях внутренних войск МВД по направлению тылового обеспечения. Занимал должности от начальника службы до заместителя начальника территориального управления по тылу.

В 2010-2018 годах находился в запасе ВСУ и работал в гражданской сфере. Вернулся к службе в 2018 году, присоединившись к Главному управлению Нацгвардии. В 2019-м возглавил управление расквартирования и капитального строительства.

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