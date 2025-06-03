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Игорь Скибюк уволен с должности командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ

21:57, 3 июня 2025
В то же время, Президент Зеленский сообщил, что Скибюк будет назначен заместителем начальника Генерального штаба ВСУ.
Игорь Скибюк уволен с должности командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ
Фото: ukrinform
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №382/2025 об увольнении генерал-майора Игоря Скибюка с должности командующего Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Документ обнародован 3 июня на сайте главы государства. Причины увольнения пока не сообщаются.

Вместе с этим, как сообщил Президент Украины, Игорь Скибюк будет назначен на новую должность - он стал заместителем начальника Генерального штаба ВСУ.

Игорь Скибюк начал военную службу в 1998 году в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, где занимал должность командира взвода. В течение карьеры он проходил службу в различных подразделениях десанта, в частности в 2016 году возглавлял украинские силы во время международных учений «Кленовая арка».

На момент начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году Скибюк командовал 80-й бригадой, которая участвовала в боях за Херсонщину, а затем - в освобождении Изюма в ходе Харьковского контрнаступления. За эти действия он был удостоен звания Героя Украины.

В 2023 году стал начальником штаба - заместителем командующего Десантно-штурмовых войск. А 11 февраля 2024 года возглавил ДШВ, сменив на посту генерал-майора Максима Миргородского.

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указ увольнение Владимир Зеленский

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