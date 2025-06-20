Объединение включает все воинские части Сил беспилотных систем и «Линии дронов».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине создано объединение Сил беспилотных систем ВСУ. Оно объединяет все воинские части СБС и «Линии дронов».

Командиром объединения назначен Роберт «Мадяр» Бровди.

«Впервые подразделения будут действовать в рамках единой вертикали управления — с определённой структурой, чётким взаимодействием и общим видением тактики применения БПЛА. Это обеспечит внедрение унифицированных подходов, слаженность действий и более системное боевое применение беспилотных систем», — сообщает пресс-служба Сил беспилотных систем ВСУ.

Указывается, что большинство подразделений нового объединения уже эффективно выполняют боевые задачи.

«Это один из ключевых этапов в рамках реализации 100-дневного плана развития СБС. Данное решение закладывает основу для масштабного, системного применения беспилотных систем в современной войне», — добавили в ведомстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.