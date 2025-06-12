У Києві до липня на Оболоні частково обмежать рух транспорту у напрямку виїзду з міста

Із 13 червня до 6 липня частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Богатирською.

Джерело фото: Depositphotos

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З 13 червня до 6 липня на вул. Богатирській у напрямку до Вишгорода частково обмежать рух транспорту. Як повідомляють у КК «Київавтодор», обмеження пов’язані з продовженням капітального ремонту дороги.

Ремонтні роботи відбудуться на протилежній стороні ділянки від АЗС «KLO» до заводу ПрАТ «Оболонь». Робітники будуть знімати старе покриття та влаштовувати нові шари дорожнього покриття.

На час виконання робіт рух транспорту у напрямку виїзду з міста буде організовано однією смугою з протилежної сторони дороги. Також обмежать рух двома з’їздами на перетині з вул. Луговою.

Для водіїв будуть встановлені попереджувальні знаки із вказівкою об’їзду ремонтної ділянки.

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