Практика судів
  1. В Україні

У Києві до липня на Оболоні частково обмежать рух транспорту у напрямку виїзду з міста

15:19, 12 червня 2025
Із 13 червня до 6 липня частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Богатирською.
У Києві до липня на Оболоні частково обмежать рух транспорту у напрямку виїзду з міста
Джерело фото: Depositphotos
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 13 червня до 6 липня на вул. Богатирській у напрямку до Вишгорода частково обмежать рух транспорту. Як повідомляють у КК «Київавтодор», обмеження пов’язані з продовженням капітального ремонту дороги.

Ремонтні роботи відбудуться на протилежній стороні ділянки від АЗС «KLO» до заводу ПрАТ «Оболонь». Робітники будуть знімати старе покриття та влаштовувати нові шари дорожнього покриття.

На час виконання робіт рух транспорту у напрямку виїзду з міста буде організовано однією смугою з протилежної сторони дороги. Також обмежать рух двома з’їздами на перетині з вул. Луговою.

Для водіїв будуть встановлені попереджувальні знаки із вказівкою об’їзду ремонтної ділянки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ дороги автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
НАЗК змінило умови видалення декларацій з Реєстру

Крім можливості видалення декларації з Реєстру для кандидатів на посади, НАЗК також змінило формулювання щодо строків зберігання декларацій після припинення роботи у Громадські раді доброчесності та у конкурсних комісіях.

Кандидати на посади відтепер можуть видаляти раніше подані декларації з Реєстру НАЗК

НАЗК запровадило новацію – тепер кандидати на посади до різних державних органів зможуть видаляти свої раніше подані декларації з Реєстру НАЗК.

Положеннями КПК не передбачено обов'язкового засвідчення відновлених матеріалів електронним підписом — Верховний Суд

Як вказав Верховний Суд, головне, щоб їх достовірність була підтверджена належним чином, що і було зроблено судом першої інстанції в рамках відновлення матеріалів провадження.

Верховний Суд зазнав масштабної кібератаки – що відомо

Електронні сервіси касаційних судів поки що не працюють, однак надія на швидке відновлення їх роботи є.

Партнери пропонують посилити вимоги до перевірки декларацій доброчесності суддів, що впливатиме на суддівську кар’єру

Комітет отримав «правки» до законопроекту від директорату Єврокомісії, де пропонується, аби перевірятися міг будь-який період діяльності судді, а його відсутність не перешкоджала ВККС приймати рішення

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Стойка
    Оксана Стойка
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Павло Слободянюк
    Павло Слободянюк
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва