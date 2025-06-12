В Киеве до июля на Оболони частично ограничат движение транспорта в направлении выезда из города

С 13 июня по 6 июля частично будут ограничивать движение транспорта по улице Богатырской.

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С 13 июня по 6 июля на ул. Богатырской в направлении Вышгорода частично ограничат движение транспорта. Как сообщают в КК «Киевавтодор», ограничения связаны с продолжением капитального ремонта дороги.

Ремонтные работы будут проводиться на противоположной стороне участка от АЗС «KLO» до завода ПрАТ «Оболонь». Рабочие будут снимать старое покрытие и укладывать новые слои дорожного покрытия.

На время выполнения работ движение транспорта в направлении выезда из города будет организовано одной полосой с противоположной стороны дороги. Также ограничат движение двумя съездами на пересечении с ул. Луговой.

Для водителей будут установлены предупредительные знаки с указанием объезда ремонтируемого участка.

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