НАДС представило оновлення HRMIS – нові функції для зручнішої роботи з відпустками держслужбовців

HRMIS оновлено: нові функції для зручного планування відпусток держслужбовців.

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Інформаційна система управління людськими ресурсами та нарахування заробітної плати HRMIS отримала нову версію 1.41. Розробники представили низку удосконалень, які зроблять користування системою ще ефективнішим, повідомили у Національному агентстві України з питань державної служби.

Ключові оновлення:

В особистому кабінеті працівника тепер доступна інформація про класифікаційний код посади.

Значні покращення інтерфейсу модуля «Планування відпусток», зокрема:

зручніше внесення даних за плановими періодами;

спрощене затвердження та редагування відпусток;

нові можливості для формування звітності.

Користувачі можуть друкувати накази про графік відпусток у двох форматах:

наказ з додатком;

графік із хедером.

Додано нові типи звітів:

«Графік відпусток (за штатним розписом)»;

«Графік відпусток (з деталізацією)»;

«Витяг з графіку відпусток».

HRMIS – це автоматизована система збирання, оброблення, зберігання та захисту інформації щодо державних службовців, інших працівників державних органів, що формується (створюється) та використовується для забезпечення функціонування централізованої бази даних державних службовців, інших працівників державних органів, а також для задоволення потреб щодо автоматизації та цифровізації процесів, пов’язаних із виконанням функцій з питань управління персоналом.

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