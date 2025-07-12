Верховная Рада на следующей неделе рассмотрит законопроект о цифровой системе жилищных очередей

Документ предусматривает запуск единой цифровой платформы, которая автоматически объединит очереди с базой жилого фонда и будет предоставлять варианты — от социальной аренды до льготной ипотеки.

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В Украине намерены кардинально изменить подход к жилищной очереди, которая давно утратила эффективность как инструмент социальной поддержки. Как заявила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк, нынешняя система больше напоминает «сеанс психотерапии», чем реальный механизм обеспечения жильем.

«Самоуспокоение “я в очереди” с годами сменяется глухим осознанием: ничего не меняется, правила непонятны. А кто и почему получает жилье — знает только чиновник», — отметила Шуляк.

Изменить ситуацию должен законопроект №12377, который Верховная Рада планирует рассмотреть уже на следующей неделе. Документ предусматривает запуск единой цифровой жилищной системы, которая:

оцифрует все существующие очереди на жилье;

интегрирует их с данными о жилищном фонде;

автоматически будет подбирать варианты обеспечения жильем: льготная ипотека, социальная аренда, жилищные программы от работодателей;

исключит влияние чиновников на процесс принятия решений.

Шуляк подчеркнула, что речь идет не только о запуске цифрового сервиса, но и о начале полноценной реформы, основанной на прозрачных данных, логике и доверии. Внедрение такой системы также является одним из требований программы Ukraine Facility.

Напомним, что законопроект 12377 «Об основных принципах жилищной политики», который станет началом масштабной жилищной реформы. Одним из ключевых элементов документа станет создание цифровой платформы, которая поможет гражданам подобрать инструменты для решения жилищных проблем.

Предусматривается запуск Единой информационно-аналитической жилищной системы, которая будет содержать электронный реестр заявок. Система будет анализировать доходы, жилищные условия, социальный статус (в частности для ВПО, людей с инвалидностью и других категорий) и автоматически предлагать варианты решения: социальное или служебное жилье, льготное кредитование либо доступную аренду.

Ожидается, что реформа позволит отказаться от устаревших квартирных очередей, а также создаст прозрачную систему распределения жилья с учетом актуальных потребностей граждан.

Принятие законопроекта — требование программы Ukraine Facility, в рамках которой Украина получает от ЕС 50 млрд евро до 2027 года. Крайний срок — 4 квартал 2025 года.

Система будет открытой и будет содержать данные обо всем имеющемся государственном жилищном фонде и жилищном фонде территориальных общин, которые пройдут масштабную инвентаризацию. Определенные шаги в этом направлении уже сделаны: начата реализация закона №4080-IX об инвентаризации потенциального жилья для внутренне перемещенных лиц.

Законопроект №12377, который, в том числе, предусматривает создание электронной системы, должен быть вынесен в сессионный зал уже в ближайшее время, подчеркнула Шуляк. Его окончательное принятие во втором чтении должно состояться до конца 4 квартала текущего года. Следующим шагом жилищной реформы должно стать принятие законопроекта о фонде социального жилья, дедлайн по которому в рамках Ukraine Facility установлен на 4 квартал 2026 года.

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