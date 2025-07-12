Количество приговоров за коррупцию в Украине растет: дела рассматривает как ВАКС, так и местные суды

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщает о стабильном росте количества обвинительных приговоров за коррупционные преступления в Украине. Только в 2024 году суды признали виновными в коррупционных уголовных правонарушениях или уголовных правонарушениях, связанных с коррупцией, 2195 человек — это почти 80% всех обвиняемых по таким делам.
Так, в 2024 году вступили в силу приговоры в отношении 60 человек по делам о топ-коррупции, которые рассматривал Высший антикоррупционный суд (ВАКС). Для сравнения, в 2021 году таких приговоров было лишь 24.
Наказания за топ-коррупцию:
В каждой четвертой рассмотренной судом топ-коррупционной деле было принято решение о конфискации имущества. В большинстве случаев осужденным также запретили занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Больше всего приговоров ВАКС вынес за такие преступления:
Одновременно дела о коррупции рассматривают и общие местные суды, где большинство фигурантов — не публичные служащие. В 2024 году они признали виновными 2135 человек, более 60% из которых — за предложение или предоставление неправомерной выгоды. Основным видом наказания в этих случаях остается штраф.
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