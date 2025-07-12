Пациенты могут получить компенсацию за врачебную ошибку — юристы рассказали, как действовать

Медицинские работники лечат и спасают жизни, но иногда их действия или бездействие могут нанести вред здоровью пациента.

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В Украине понятие «врачебная ошибка» официально не закреплено в законодательстве. Однако на практике так называют действия или бездействие медицинского работника, которые привели к ущербу здоровью пациента. В таких случаях медик может нести ответственность, а пациент имеет право требовать компенсацию — как материальную, так и моральную. Об этом сообщили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.

Как действовать в случае врачебной ошибки:

Обратиться к руководству медицинского учреждения с письменным заявлением.

Подать жалобу в департамент охраны здоровья или Министерство здравоохранения.

Если последствия были тяжелыми (например, увечье или потеря трудоспособности) — сообщить в полицию.

Подать иск в суд с требованием компенсации.

Что указать в жалобе или заявлении:

Краткое описание ситуации.

Документы или свидетельства, подтверждающие факт ошибки (например, неправильный диагноз, лечение, интерпретация результатов обследования).

Требования о возмещении ущерба.

Что можно компенсировать:

Материальный ущерб — расходы на лечение, реабилитацию, медикаменты (при наличии чеков, экспертиз и т. д.).

Моральный ущерб — физические или эмоциональные страдания, унижение достоинства (оценивается в исковом заявлении).

Окончательную сумму компенсации определяет суд.

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