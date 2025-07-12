Практика судов
  1. В Украине

Пациенты могут получить компенсацию за врачебную ошибку — юристы рассказали, как действовать

12:08, 12 июля 2025
Медицинские работники лечат и спасают жизни, но иногда их действия или бездействие могут нанести вред здоровью пациента.
Пациенты могут получить компенсацию за врачебную ошибку — юристы рассказали, как действовать
Источник фото: pixabay
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине понятие «врачебная ошибка» официально не закреплено в законодательстве. Однако на практике так называют действия или бездействие медицинского работника, которые привели к ущербу здоровью пациента. В таких случаях медик может нести ответственность, а пациент имеет право требовать компенсацию — как материальную, так и моральную. Об этом сообщили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.

Как действовать в случае врачебной ошибки:

  • Обратиться к руководству медицинского учреждения с письменным заявлением.
  • Подать жалобу в департамент охраны здоровья или Министерство здравоохранения.
  • Если последствия были тяжелыми (например, увечье или потеря трудоспособности) — сообщить в полицию.
  • Подать иск в суд с требованием компенсации.

Что указать в жалобе или заявлении:

  • Краткое описание ситуации.
  • Документы или свидетельства, подтверждающие факт ошибки (например, неправильный диагноз, лечение, интерпретация результатов обследования).
  • Требования о возмещении ущерба.

Что можно компенсировать:

  • Материальный ущерб — расходы на лечение, реабилитацию, медикаменты (при наличии чеков, экспертиз и т. д.).
  • Моральный ущерб — физические или эмоциональные страдания, унижение достоинства (оценивается в исковом заявлении).

Окончательную сумму компенсации определяет суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Минздрав консультация юриста правовая помощь жалобы юридические новости больница

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Принятие судом отказа от иска от представителя без проверки объема его полномочий является нарушением процессуального права – Верховный Суд

Суд должен проверить объем полномочий представителя и выяснить действительную волю истца.

Помощники судей и секретари судебных заседаний смогут получать данные из Демографического и других реестров – законопроект

Для целей определения подсудности, а также идентификации участников судебного процесса, помощник судьи и секретарь судебного заседания смогут направлять запросы и получать данные Демографического реестра, других реестров и банков данных.

За СБУ закрепят право разрабатывать законопроекты и вносить их на рассмотрение Президента и Кабмина

К принятию в целом рекомендован законопроект, который закрепляет право СБУ выносить на рассмотрение Кабмина и Президента проекты нормативно-правовых актов.

Законом об академической добросовестности за сотрудниками секретариата НАОКВО закрепят право на отсрочку от призыва

Законопроект об академической добросовестности предусматривает, что право на отсрочку получат члены Нацагентства по обеспечению качества высшего образования и определенные сотрудники его секретариата.

Все кандидаты на должности прокуроров должны будут пройти военную службу – законопроект о нацсопротивлении

И мужчины, и женщины для того, чтобы претендовать на должности прокуроров, должны будут обязательно пройти военную службу – комитет по нацбезопасности рекомендовал одобрить законопроект.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Мельников
    Руслан Мельников
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Костянтин Богатир
    Костянтин Богатир
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Тарас Андрейчук
    Тарас Андрейчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Людмила Шарко
    Людмила Шарко
    суддя Господарського суду Харківської області