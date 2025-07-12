Пациенты могут получить компенсацию за врачебную ошибку — юристы рассказали, как действовать

12:08, 12 июля 2025
Медицинские работники лечат и спасают жизни, но иногда их действия или бездействие могут нанести вред здоровью пациента.
Источник фото: pixabay
В Украине понятие «врачебная ошибка» официально не закреплено в законодательстве. Однако на практике так называют действия или бездействие медицинского работника, которые привели к ущербу здоровью пациента. В таких случаях медик может нести ответственность, а пациент имеет право требовать компенсацию — как материальную, так и моральную. Об этом сообщили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.
Как действовать в случае врачебной ошибки:
- Обратиться к руководству медицинского учреждения с письменным заявлением.
- Подать жалобу в департамент охраны здоровья или Министерство здравоохранения.
- Если последствия были тяжелыми (например, увечье или потеря трудоспособности) — сообщить в полицию.
- Подать иск в суд с требованием компенсации.
Что указать в жалобе или заявлении:
- Краткое описание ситуации.
- Документы или свидетельства, подтверждающие факт ошибки (например, неправильный диагноз, лечение, интерпретация результатов обследования).
- Требования о возмещении ущерба.
Что можно компенсировать:
- Материальный ущерб — расходы на лечение, реабилитацию, медикаменты (при наличии чеков, экспертиз и т. д.).
- Моральный ущерб — физические или эмоциональные страдания, унижение достоинства (оценивается в исковом заявлении).
Окончательную сумму компенсации определяет суд.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.