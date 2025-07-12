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ГБР передало в суд более 4 тысяч дел: среди фигурантов — нардепы, министры и судьи

15:37, 12 июля 2025
По состоянию на июль текущего года в производстве ГБР находятся 208 092 уголовных дела.
ГБР передало в суд более 4 тысяч дел: среди фигурантов — нардепы, министры и судьи
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Государственное бюро расследований за первое полугодие 2025 года направило в суд более 4 тысяч обвинительных актов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, всего фигурантами по делам стали 4 407 человек, среди которых — высокопоставленные должностные лица и представители правоохранительных органов.

В частности, в переданных в суд производствах проходят:

  • 1 должностное лицо категории «А»;
  • 3 народных депутата Украины;
  • 2 члена Кабинета Министров Украины;
  • 12 судей;
  • 838 правоохранителей;
  • 26 сотрудников налоговых органов;
  • 59 таможенников;
  • 70 работников Государственной уголовно-исполнительной службы;
  • 80 сотрудников лесной охраны;
  • 49 спасателей и представителей системы гражданской защиты.

Всего за январь–июнь 2025 года ГБР сообщило о подозрении 8 844 лицам, из которых 1 138 были задержаны.

По состоянию на июль текущего года в производстве ГБР находятся 208 092 уголовных дела. Из них 107 805 начаты в 2025 году, а 13 640 — завершены.

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ГБР

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