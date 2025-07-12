ГБР передало в суд более 4 тысяч дел: среди фигурантов — нардепы, министры и судьи

По состоянию на июль текущего года в производстве ГБР находятся 208 092 уголовных дела.

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Государственное бюро расследований за первое полугодие 2025 года направило в суд более 4 тысяч обвинительных актов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, всего фигурантами по делам стали 4 407 человек, среди которых — высокопоставленные должностные лица и представители правоохранительных органов.

В частности, в переданных в суд производствах проходят:

1 должностное лицо категории «А»;

3 народных депутата Украины;

2 члена Кабинета Министров Украины;

12 судей;

838 правоохранителей;

26 сотрудников налоговых органов;

59 таможенников;

70 работников Государственной уголовно-исполнительной службы;

80 сотрудников лесной охраны;

49 спасателей и представителей системы гражданской защиты.

Всего за январь–июнь 2025 года ГБР сообщило о подозрении 8 844 лицам, из которых 1 138 были задержаны.

По состоянию на июль текущего года в производстве ГБР находятся 208 092 уголовных дела. Из них 107 805 начаты в 2025 году, а 13 640 — завершены.

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