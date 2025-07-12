ГБР передало в суд более 4 тысяч дел: среди фигурантов — нардепы, министры и судьи

Государственное бюро расследований за первое полугодие 2025 года направило в суд более 4 тысяч обвинительных актов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, всего фигурантами по делам стали 4 407 человек, среди которых — высокопоставленные должностные лица и представители правоохранительных органов.
В частности, в переданных в суд производствах проходят:
Всего за январь–июнь 2025 года ГБР сообщило о подозрении 8 844 лицам, из которых 1 138 были задержаны.
По состоянию на июль текущего года в производстве ГБР находятся 208 092 уголовных дела. Из них 107 805 начаты в 2025 году, а 13 640 — завершены.
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