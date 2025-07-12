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ДБР передало до суду понад 4 тисячі справ: серед фігурантів – нардепи, міністри та судді

15:37, 12 липня 2025
Станом на липень цього року у провадженні ДБР перебуває 208 092 кримінальні справи.
ДБР передало до суду понад 4 тисячі справ: серед фігурантів – нардепи, міністри та судді
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Державне бюро розслідувань за перше півріччя 2025 року направило до суду понад 4 тисячі обвинувальних актів. Як повідомили в пресслужбі відомства, загалом фігурантами у справах стали 4 407 осіб, серед яких – високопосадовці та представники правоохоронних органів.

Зокрема, у переданих до суду провадженнях проходять:

  • 1 посадовець категорії «А»;
  • 3 народні депутати України;
  • 2 члени Кабінету Міністрів України;
  • 12 суддів;
  • 838 правоохоронців;
  • 26 працівників податкових органів;
  • 59 митників;
  • 70 працівників Державної кримінально-виконавчої служби;
  • 80 співробітників лісової охорони;
  • 49 рятувальників та представників системи цивільного захисту.

Загалом за січень–червень 2025 року ДБР повідомило про підозру 8 844 особам, з яких 1 138 були затримані.

Станом на липень цього року у провадженні ДБР перебуває 208 092 кримінальні справи. Із них 107 805 розпочаті у 2025-му, а 13 640 – завершено.

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ДБР

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