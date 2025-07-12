ДБР передало до суду понад 4 тисячі справ: серед фігурантів – нардепи, міністри та судді

Станом на липень цього року у провадженні ДБР перебуває 208 092 кримінальні справи.

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Державне бюро розслідувань за перше півріччя 2025 року направило до суду понад 4 тисячі обвинувальних актів. Як повідомили в пресслужбі відомства, загалом фігурантами у справах стали 4 407 осіб, серед яких – високопосадовці та представники правоохоронних органів.

Зокрема, у переданих до суду провадженнях проходять:

1 посадовець категорії «А»;

3 народні депутати України;

2 члени Кабінету Міністрів України;

12 суддів;

838 правоохоронців;

26 працівників податкових органів;

59 митників;

70 працівників Державної кримінально-виконавчої служби;

80 співробітників лісової охорони;

49 рятувальників та представників системи цивільного захисту.

Загалом за січень–червень 2025 року ДБР повідомило про підозру 8 844 особам, з яких 1 138 були затримані.

Станом на липень цього року у провадженні ДБР перебуває 208 092 кримінальні справи. Із них 107 805 розпочаті у 2025-му, а 13 640 – завершено.

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