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Військовослужбовець отримав 7 років ув’язнення за дезертирство та викрадення БТРа

11:29, 12 липня 2025
Водій спецтехніки самовільно покинув розташування військової частини, скориставшись приводом заправки бронетранспортера.
Військовослужбовець отримав 7 років ув’язнення за дезертирство та викрадення БТРа
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Сумський районний суд засудив до 7 років позбавлення волі військовослужбовця однієї з частин Сумської області за дезертирство та незаконне заволодіння військовою технікою.

Як зазначили у ДБР, у січні 2025 року водій спецтехніки самовільно покинув розташування військової частини, скориставшись приводом заправки бронетранспортера. Виїхавши на БТРі з території частини зі зброєю, він вирушив додому на Полтавщину.

Проїхавши кількасот кілометрів дорогами загального користування, військовий залишив бронетранспортер на узбіччі поблизу населеного пункту та пішов спати до лісосмуги.

Спільними зусиллями Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України та військової служби правопорядку чоловіка затримали. БТР і автомат було повернуто до підрозділу.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 4 ст. 408 (дезертирство в умовах воєнного стану) та ч. 4 ст. 410 (викрадення військової техніки в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України й призначив йому 7 років позбавлення волі.

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суд військові рішення суду ДБР

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