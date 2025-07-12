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НАЗК завершило автоперевірку декларацій за 2024 рік — 40% пройшли автоматично

13:30, 12 липня 2025
НАЗК сформувало рейтинг ризикованості декларацій за 2024 рік та завершило автоперевірки декларацій.
НАЗК завершило автоперевірку декларацій за 2024 рік — 40% пройшли автоматично
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Національне агентство з питань запобігання корупції завершило автоматизовану перевірку щорічних декларацій за 2024 рік та оприлюднило рейтинг їх ризикованості.

Усього до Реєстру декларацій було подано понад 670 тисяч щорічних (у тому числі виправлених) декларацій. За результатами логічного та арифметичного контролю кожній з них присвоєно індивідуальний індекс ризику. Саме цей показник визначає подальшу долю декларації, адже повна перевірка проводиться за принципом ризик-орієнтованого підходу.

Так звані «неризикові» декларації могли пройти швидку автоматизовану перевірку без участі людини. Для цього потрібно, щоб:

  • були зазначені повні дані про членів сім’ї та об’єкти декларування;
  • наявні дані дозволяли провести логічний контроль, зокрема щодо можливих ознак незаконного збагачення;
  • декларація була подана за 2021 рік або пізніше (до цього форма була іншою).

За підсумками 2024 року, 596 659 декларацій (майже 90%) потенційно могли пройти автоперевірку, а довідки про успішне проходження цієї перевірки отримали 241 284 декларантів (40% із тих, хто проходив автоперевірку).

Для порівняння:

  • у 2023 році автоперевірку могли пройти 621 280 декларацій, а успішно пройшли — 146 769 (24%);
  • у 2022 році — 546 006 та 143 169 відповідно (26%);
  • у 2021 році — 583 919 та 163 970 (28%).

Позитивна динаміка 2025 року, на думку НАЗК, пов’язана як з підвищенням доброчесності декларантів, так і з технічними оновленнями — функціями «Автозаповнення» та «Дані для декларації», а також покращеними роз’ясненнями. Цьогоріч 278 263 декларанти скористалися функцією «Автозаповнення».

Натомість декларації з найвищим рейтингом ризику вже передано на повну перевірку. Така перевірка передбачає:

  • перевірку достовірності задекларованого,
  • оцінку активів,
  • аналіз можливих конфліктів інтересів,
  • пошук ознак незаконного збагачення.

Із травня 2025 року НАЗК розпочало повні перевірки декларацій за 2024 рік. Перелік осіб, декларації яких наразі перевіряються, та результати перевірок можна знайти на сайті агентства.

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декларація НАЗК

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