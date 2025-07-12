НАПК завершило автопроверку деклараций за 2024 год — 40% прошли автоматически

НАПК сформировало рейтинг рисковости деклараций за 2024 год и завершило их автоматическую проверку.

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции завершило автоматизированную проверку ежегодных деклараций за 2024 год и опубликовало рейтинг их рисковости.

Всего в Реестр деклараций было подано более 670 тысяч ежегодных (включая исправленные) деклараций. По результатам логического и арифметического контроля каждой декларации был присвоен индивидуальный индекс риска. Именно этот показатель определяет дальнейшую судьбу декларации, поскольку полная проверка проводится на основе риск-ориентированного подхода.

Так называемые «не рисковые» декларации могли пройти быструю автоматизированную проверку без участия человека. Для этого необходимо, чтобы:

были указаны полные данные о членах семьи и объектах декларирования;

данные позволяли провести логический контроль, в частности по признакам незаконного обогащения;

декларация была подана за 2021 год или позже (до этого форма была другой).

По итогам 2024 года, 596 659 деклараций (почти 90%) потенциально могли пройти автопроверку, а справки об успешном прохождении этой проверки получили 241 284 декларанта (40% от тех, кто проходил автопроверку).

Для сравнения:

в 2023 году автопроверку могли пройти 621 280 деклараций, успешно прошли — 146 769 (24%);

в 2022 году — 546 006 и 143 169 соответственно (26%);

в 2021 году — 583 919 и 163 970 (28%).

Положительная динамика 2025 года, по мнению НАПК, связана как с ростом добросовестности декларантов, так и с техническими обновлениями — функциями «Автозаполнение» и «Данные для декларации», а также улучшенными разъяснениями. В этом году 278 263 декларанта воспользовались функцией «Автозаполнение».

В то же время декларации с самым высоким рейтингом риска уже переданы на полную проверку. Такая проверка включает:

проверку достоверности задекларированных сведений,

оценку активов,

анализ возможных конфликтов интересов,

поиск признаков незаконного обогащения.

С мая 2025 года НАПК начало полные проверки деклараций за 2024 год. Список лиц, чьи декларации сейчас проверяются, и результаты проверок доступны на сайте агентства.

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