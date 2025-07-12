Держава запроваджує 5 тисяч гривень для батьків першокласників у Пакунку школяра – куди витратити

На цю програму передбачається, що буде спрямовано близько 1 млрд 200 млн грн.

Джерело фото: Igor Sava/Getty Images

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За ініціативи Президента України уряд запускає нову програму державної допомоги сім’ям із дітьми, які у 2025 році йдуть до першого класу. Йдеться про виплату в розмірі 5 тисяч гривень, які можна буде витратити на канцтовари, зошити, одяг, взуття та інші необхідні речі для підготовки до школи. Програма охопить близько 240 тисяч родин.

Як повідомила народна депутатка Леся Забуранна та заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету, уже у 2025 році батьки першокласників зможуть отримати по 5 тисяч гривень.

«На цю програму передбачається, що буде спрямовано близько 1 млрд 200 млн грн. Це одна з перших програм щодо комплексної підтримки і захисту сімей з дітьми у цей непростий час. Скористатися нею зможуть майже 240 тисяч родин», – зазначила вона.

Сума допомоги, за її словами, була сформована на основі середніх цін на шкільне приладдя та базові речі, необхідні для навчання.

Подати заявку на отримання коштів можна буде через застосунок «Дія». Для цього потрібно лише надати свідоцтво про народження дитини та підтвердження її зарахування до першого класу. Процедура подання буде максимально простою та зручною.

Витрачати кошти можна буде лише безготівково — карткою, онлайн або в магазинах, які продають шкільні товари.

Батьки отримуватимуть push-сповіщення в застосунку «Дія» щодо можливості отримати «Пакунок школяра» після того, як дитину зарахують до 1 класу. Про це в ефірі телемарафону заявила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

Як писала «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів анонсував запуск нової програми підтримки родин з дітьми — «Пакунок школяра».

Програма покликана полегшити фінансове навантаження на родини в період підготовки дитини до школи — коли необхідно купувати канцелярське приладдя, одяг, взуття тощо. Розмір виплати становитиме 5 тисяч гривень на кожного першокласника.

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