Сповіщення в Дії про 5 тисяч гривень для школяра надходитимуть після зарахування дитини до школи

Витратити гроші можна виключно на дитячі товари.

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Батьки отримуватимуть push-сповіщення в застосунку «Дія» щодо можливості отримати «Пакунок школяра» після того, як дитину зарахують до 1 класу. Про це в ефірі телемарафону заявила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

За її словами, інформація про зарахування передається шкільною системою до Пенсійного фонду, після чого в «Дії» автоматично з’являється сповіщення для батьків про можливість отримання допомоги. Для цього потрібно підтвердити згоду поданням заявки, і кошти надійдуть на спеціальну картку.

Якщо батьки не користуються «Дією», вони можуть звернутися із заявою до Пенсійного фонду та вказати рахунок для зарахування коштів.

Витратити гроші можна виключно на дитячі товари у спеціалізованих магазинах або супермаркетах, де є відповідні відділи. За словами Жолнович, витрати на інші категорії товарів будуть заблоковані.

«Ці гроші за будь-яких обставин не можна буде витратити ні на що, що не стосується дитячих товарів. Є спеціальні магазини, діяльність яких має відповідну класифікацію, це дитячі магазини, або магазини, де є відділ дитячих товарів. Також у програмі можуть брати участь інтернет-магазини. Перелік таких магазинів ми будемо розширювати», — зазначила міністерка.

Як писала «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів анонсував запуск нової програми підтримки родин з дітьми — «Пакунок школяра».

Програма покликана полегшити фінансове навантаження на родини в період підготовки дитини до школи — коли необхідно купувати канцелярське приладдя, одяг, взуття тощо. Розмір виплати становитиме 5 тисяч гривень на кожного першокласника.

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