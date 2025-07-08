Україна ввела санкції проти 5 китайських компаній, які постачають компоненти для російських дронів

Зеленський ввів в дію санкції стосовно компаній з Китаю, які постачають компоненти для дронів РФ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти китайських компаній, які постачають компоненти для російських дронів. Указ №466/2025 оприлюднили на офіційному сайті Глави держави.

До санкційного списку потрапили 5 китайських компаній: Central Asia Silk Road International Trade, Suzhou Ecod Precision Manufacturing, Shenzhen Royo Technology, Shenzhen Jinduobang Technology та Ningbo BLIN Machinery.

Раніше уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявляв, що під час масованого обстрілу Києва у ніч на 4 липня в збитих дронах типу «Shahed» виявили компоненти китайського виробництва.

«Сьогодні щодо цих компаній-постачальників запроваджено санкції. Серед компаній, що потрапили під санкції, — Ningbo BLIN Machinery Co., Ltd, і Suzhou ECOD Precision Manufacturing, які постачала продукцію підсанкційним російським підприємствам у 2024 і 2025 роках. Україна працює з партнерами із санкційної коаліції для подальшого запровадження обмежень проти китайських виробників», - розповів Власюк.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.