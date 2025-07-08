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Україна ввела санкції проти 5 китайських компаній, які постачають компоненти для російських дронів

15:54, 8 липня 2025
Зеленський ввів в дію санкції стосовно компаній з Китаю, які постачають компоненти для дронів РФ.
Україна ввела санкції проти 5 китайських компаній, які постачають компоненти для російських дронів
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Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти китайських компаній, які постачають компоненти для російських дронів. Указ №466/2025 оприлюднили на офіційному сайті Глави держави.

До санкційного списку потрапили 5 китайських компаній: Central Asia Silk Road International Trade, Suzhou Ecod Precision Manufacturing, Shenzhen Royo Technology, Shenzhen Jinduobang Technology та Ningbo BLIN Machinery.

Раніше уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявляв, що під час масованого обстрілу Києва у ніч на 4 липня в збитих дронах типу «Shahed» виявили компоненти китайського виробництва.

«Сьогодні щодо цих компаній-постачальників запроваджено санкції. Серед компаній, що потрапили під санкції, — Ningbo BLIN Machinery Co., Ltd, і Suzhou ECOD Precision Manufacturing, які постачала продукцію підсанкційним російським підприємствам у 2024 і 2025 роках. Україна працює з партнерами із санкційної коаліції для подальшого запровадження обмежень проти китайських виробників», - розповів Власюк.

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санкції Володимир Зеленський

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