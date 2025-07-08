Украина ввела санкции против 5 китайских компаний, поставляющих компоненты для российских дронов

Зеленский ввел в действие санкции в отношении компаний из Китая, которые поставляют компоненты для дронов РФ.

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против китайских компаний, поставляющих компоненты для российских дронов. Указ №466/2025 обнародован на официальном сайте Главы государства.

В санкционный список попали 5 китайских компаний: Central Asia Silk Road International Trade, Suzhou Ecod Precision Manufacturing, Shenzhen Royo Technology, Shenzhen Jinduobang Technology и Ningbo BLIN Machinery.

Ранее уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявлял, что во время массированного обстрела Киева в ночь на 4 июля в сбитых дронах типа «Shahed» обнаружили компоненты китайского производства.

«Сегодня в отношении этих компаний-поставщиков введены санкции. Среди компаний, попавших под санкции, — Ningbo BLIN Machinery Co., Ltd, и Suzhou ECOD Precision Manufacturing, которые поставляли продукцию подсанкционным российским предприятиям в 2024 и 2025 годах. Украина работает с партнерами из санкционной коалиции для дальнейшего введения ограничений против китайских производителей», - рассказал Власюк.

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