Практика судов
  1. В Украине

Украина ввела санкции против 5 китайских компаний, поставляющих компоненты для российских дронов

15:54, 8 июля 2025
Зеленский ввел в действие санкции в отношении компаний из Китая, которые поставляют компоненты для дронов РФ.
Украина ввела санкции против 5 китайских компаний, поставляющих компоненты для российских дронов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против китайских компаний, поставляющих компоненты для российских дронов. Указ №466/2025 обнародован на официальном сайте Главы государства.

В санкционный список попали 5 китайских компаний: Central Asia Silk Road International Trade, Suzhou Ecod Precision Manufacturing, Shenzhen Royo Technology, Shenzhen Jinduobang Technology и Ningbo BLIN Machinery.

Ранее уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявлял, что во время массированного обстрела Киева в ночь на 4 июля в сбитых дронах типа «Shahed» обнаружили компоненты китайского производства.

«Сегодня в отношении этих компаний-поставщиков введены санкции. Среди компаний, попавших под санкции, — Ningbo BLIN Machinery Co., Ltd, и Suzhou ECOD Precision Manufacturing, которые поставляли продукцию подсанкционным российским предприятиям в 2024 и 2025 годах. Украина работает с партнерами из санкционной коалиции для дальнейшего введения ограничений против китайских производителей», - рассказал Власюк.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

санкции Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минобороны разработало тест для военнослужащих на сайте Армия+, желающих перевестись в другую бригаду

Заместитель министра обороны Катерина Черногоренко указала, что теперь узнать о возможности перевода можно через тест на сайте Армия+.

Верховный Суд высказался относительно определения пределов возмещения морального вреда, причиненного противоправным уголовным преследованием

Законодательство Украины предусматривает только минимальный размер для определения морального вреда, без установления предельного лимита – Верховный Суд.

Почему возникла необходимость поиска средств для выплаты зарплат военнослужащим – бюджетный комитет рассмотрел заключение Счетной палаты

Для закупки товаров оборонного назначения было перераспределено 174,8 млрд грн расходов на оплату труда, запланированных на октябрь-декабрь 2025 года, что повлекло за собой необходимость поиска дополнительного ресурса для выплаты зарплаты военнослужащих.

В Украине есть проблемы с мотивированностью судебных решений о продлении срока меры пресечения – Верховный Суд

Как решить проблему, учитывая, что Верховный Суд не пересматривает определения следственных судей, пока неясно.

Госорганы обяжут отвечать на запросы лоббистов и пропускать в здания в упрощенном порядке – комитет рекомендовал законопроект

Комитет правовой политики рекомендовал парламенту принять законопроект о расширении прав лоббистов, принятие которого до 1 сентября требует Американская торговая палата.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Ємець
    Олександр Ємець
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Іван Рибак
    Іван Рибак
    суддя Київського апеляційного суду