ИИ под замком: OpenAI усиливает безопасность, чтобы защититься от шпионажа со стороны Китая

Компания OpenAI ограничила доступ к технологиям, ввела биометрический контроль и изолировала чувствительные данные.

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Американская компания OpenAI, один из лидеров в сфере искусственного интеллекта, радикально пересматривает свои меры безопасности после инцидента с китайским стартапом DeepSeek, который, по словам представителей компании, использовал их наработки для создания собственной ИИ-модели. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Ситуация обострилась после того, как в январе 2024 года DeepSeek представил конкурирующую модель, которая, по всей видимости, была создана с использованием техники «дистилляции» — метода, позволяющего «сжать» знания большой языковой модели в более компактную. Именно эту практику в OpenAI расценили как несанкционированное копирование их разработок.

С тех пор компания значительно усилила внутреннюю политику безопасности. Доступ к технологической информации в офисах в Сан-Франциско ограничили по принципу «информационного тентования» — когда только узкий круг сотрудников имеет право знать детали определенных проектов. Такой подход уже применяли при разработке модели o1, известной под кодовым названием Strawberry.

Кроме того, OpenAI хранит конфиденциальные данные в изолированных средах — без подключения к интернету. В офисах внедрен биометрический контроль, а выход в сеть для техники строго регулируется — по умолчанию все заблокировано.

Компания также усилила кадровую политику: в совет директоров вошел отставной генерал армии США Пол Накасоне, а на должность главного директора по кибербезопасности назначен Дейн Стаки, бывший глава безопасности у правительственного подрядчика Palantir.

Такие меры — не только реакция на конкретный инцидент, но и ответ на тревожную тенденцию: в 2024 году власти США официально предупредили технологические компании о попытках иностранных игроков, в частности из Китая, похитить конфиденциальную AI-информацию.

На этом фоне растет стратегическая напряженность между США и Китаем: с одной стороны — технологическая война, с другой — опасения по поводу роста ксенофобии в американских компаниях, где работает много сотрудников азиатского происхождения, отмечает издание.

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