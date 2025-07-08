Практика судов
  1. В мире
  2. / Общество

ИИ под замком: OpenAI усиливает безопасность, чтобы защититься от шпионажа со стороны Китая

17:30, 8 июля 2025
Компания OpenAI ограничила доступ к технологиям, ввела биометрический контроль и изолировала чувствительные данные.
ИИ под замком: OpenAI усиливает безопасность, чтобы защититься от шпионажа со стороны Китая
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Американская компания OpenAI, один из лидеров в сфере искусственного интеллекта, радикально пересматривает свои меры безопасности после инцидента с китайским стартапом DeepSeek, который, по словам представителей компании, использовал их наработки для создания собственной ИИ-модели. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Ситуация обострилась после того, как в январе 2024 года DeepSeek представил конкурирующую модель, которая, по всей видимости, была создана с использованием техники «дистилляции» — метода, позволяющего «сжать» знания большой языковой модели в более компактную. Именно эту практику в OpenAI расценили как несанкционированное копирование их разработок.

С тех пор компания значительно усилила внутреннюю политику безопасности. Доступ к технологической информации в офисах в Сан-Франциско ограничили по принципу «информационного тентования» — когда только узкий круг сотрудников имеет право знать детали определенных проектов. Такой подход уже применяли при разработке модели o1, известной под кодовым названием Strawberry.

Кроме того, OpenAI хранит конфиденциальные данные в изолированных средах — без подключения к интернету. В офисах внедрен биометрический контроль, а выход в сеть для техники строго регулируется — по умолчанию все заблокировано.

Компания также усилила кадровую политику: в совет директоров вошел отставной генерал армии США Пол Накасоне, а на должность главного директора по кибербезопасности назначен Дейн Стаки, бывший глава безопасности у правительственного подрядчика Palantir.

Такие меры — не только реакция на конкретный инцидент, но и ответ на тревожную тенденцию: в 2024 году власти США официально предупредили технологические компании о попытках иностранных игроков, в частности из Китая, похитить конфиденциальную AI-информацию.

На этом фоне растет стратегическая напряженность между США и Китаем: с одной стороны — технологическая война, с другой — опасения по поводу роста ксенофобии в американских компаниях, где работает много сотрудников азиатского происхождения, отмечает издание.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

OpenAI искусственный интеллект технологии ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
3756 уголовных производств в отношении бизнеса уже закрыты – Генпрокурор Руслан Кравченко

Генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что из 20 тысяч по итогам качественного аудита уже закрыто 3756 уголовных производств в отношении бизнеса.

В Украине есть проблемы с мотивированностью судебных решений о продлении срока меры пресечения – Верховный Суд

Как решить проблему, учитывая, что Верховный Суд не пересматривает определения следственных судей, пока неясно.

Госорганы обяжут отвечать на запросы лоббистов и пропускать в здания в упрощенном порядке – комитет рекомендовал законопроект

Комитет правовой политики рекомендовал парламенту принять законопроект о расширении прав лоббистов, принятие которого до 1 сентября требует Американская торговая палата.

Ольга Стефанишина прокомментировала видео из TikTok Минюста, где у сотрудников было ее фото на заставке телефонов

Министр юстиции Ольга Стефанишина сообщила, что в TikTok уже появилось новое видео с новой заставкой на мобильных телефонах сотрудников Минюста.

Минобороны разработало тест для военнослужащих на сайте Армия+, желающих перевестись в другую бригаду

Заместитель министра обороны Катерина Черногоренко указала, что теперь узнать о возможности перевода можно через тест на сайте Армия+.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Ємець
    Олександр Ємець
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Іван Рибак
    Іван Рибак
    суддя Київського апеляційного суду