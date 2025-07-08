Минобороны разработало тест для военнослужащих на сайте Армия+, желающих перевестись в другую бригаду

Заместитель министра обороны Катерина Черногоренко указала, что теперь узнать о возможности перевода можно через тест на сайте Армия+.

Фото: Минобороны

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Министерство обороны разработало специальный тест для военнослужащих, которые хотят перевестись в другую бригаду. Об этом сообщила заместитель министра обороны Катерина Черногоренко.

«Нас часто спрашивают, можно ли перевестись в другую бригаду в конкретном случае. Поэтому мы добавили специальный тест на сайт Армия+. Пройдите его, чтобы определить, можете ли перевестись в другое подразделение. Если да — получите пошаговый план, шаблоны документов и подсказку, нужно ли согласование командира», — отметила Черногоренко.

Также она дала советы, чтобы избежать задержек:

Обязательно загрузите все страницы и разделы военных документов. Подробный перечень есть в Армия+.

Подробный перечень есть в Армия+. Убедитесь, что названия должностей в рапорте и отношении совпадают.

Для рекомендательного письма используйте шаблон. Он также доступен на новой странице Армия+.

«Если сервис укажет, что перевестись нельзя — узнаете причину. Возможно, вы еще не прослужили полгода или выбрали подразделение, в которое перевод пока не доступен. Сначала Армия+ разблокировала переводы между частями, а теперь улучшает и упрощает этот процесс», — заявила заместитель министра.

Отметим, что во время теста военнослужащий должен ответить на следующие вопросы:

сколько он служит в текущей части (более полугода или менее);

тип части (боевая, тыловая и т.д.);

в какую часть желает перейти;

пригоден ли к боевой службе;

занимает ли офицерскую должность.

Если перевод возможен, то система указывает следующие шаги:

Подайте рапорт на перевод через приложение Армия+.

Добавьте фото или сканы военного документа и рекомендательного письма от части.

Рекомендательное письмо должно соответствовать образцу, который утвержден распоряжением ГК ВСУ №152656/C от 17.11.2014.

Ваш рапорт рассмотрят в Кадровом центре ВСУ в течение 72 часов.

Если перевод разрешат — рапорт пойдет к вашему командиру на согласование.

Далее вы получите в приложении статус рапорта «Согласовано», а позже в течение недели номер распоряжения (для солдат и сержантов) или приказа (для офицеров).

Это распоряжение/приказ должны прийти в СЭДО вашей части.

Изменить место службы по собственной инициативе можно только раз в год.

Автор: Наталя Мамченко

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