Минобороны разработало тест для военнослужащих на сайте Армия+, желающих перевестись в другую бригаду

Министерство обороны разработало специальный тест для военнослужащих, которые хотят перевестись в другую бригаду. Об этом сообщила заместитель министра обороны Катерина Черногоренко.
«Нас часто спрашивают, можно ли перевестись в другую бригаду в конкретном случае. Поэтому мы добавили специальный тест на сайт Армия+. Пройдите его, чтобы определить, можете ли перевестись в другое подразделение. Если да — получите пошаговый план, шаблоны документов и подсказку, нужно ли согласование командира», — отметила Черногоренко.
Также она дала советы, чтобы избежать задержек:
«Если сервис укажет, что перевестись нельзя — узнаете причину. Возможно, вы еще не прослужили полгода или выбрали подразделение, в которое перевод пока не доступен. Сначала Армия+ разблокировала переводы между частями, а теперь улучшает и упрощает этот процесс», — заявила заместитель министра.
Отметим, что во время теста военнослужащий должен ответить на следующие вопросы:
Если перевод возможен, то система указывает следующие шаги:
Изменить место службы по собственной инициативе можно только раз в год.
Автор: Наталя Мамченко
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