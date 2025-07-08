Міноборони розробило тест для військовослужбовців на сайті Армія+, які бажають перевестися до іншої бригади

Міністерство оборони розробило спеціальний тест для військовослужбовців, які бажають перевестися до іншої бригади. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
«Нас часто питають, чи можна перевестись до іншої бригади у конкретному випадку. Тож ми додали спеціальний тест на сайт Армія+. Пройдіть його, щоб визначити, чи можете перевестись в інший підрозділ. Якщо так — отримаєте покроковий план, шаблони документів і підказку, чи потрібне погодження командира», зазначила Черногоренко.
Також вона надала поради, щоб уникнути затримок:
«Якщо сервіс вкаже, що перевестись не можна — дізнаєтесь причину. Можливо, ви ще не прослужили пів року або обрали підрозділ, до якого переведення поки не доступні. Спочатку Армія+ розблокувала переведення між частинами, а тепер покращує і спрощує цей процес», заявила заступниця міністра.
Зазначимо, що під час тесту військовослужбовець має відповісти на наступні запитання:
Якщо переведення можливе, то система вказує такі наступні кроки:
Змінити місце служби з власної ініціативи можна лише раз на рік.
Автор: Наталя Мамченко
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