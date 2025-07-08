Міноборони розробило тест для військовослужбовців на сайті Армія+, які бажають перевестися до іншої бригади

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко вказала, що тепер дізнатися про можливість переведення можна через тест на сайті Армія+.

Фото: Міноборони

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Міністерство оборони розробило спеціальний тест для військовослужбовців, які бажають перевестися до іншої бригади. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

«Нас часто питають, чи можна перевестись до іншої бригади у конкретному випадку. Тож ми додали спеціальний тест на сайт Армія+. Пройдіть його, щоб визначити, чи можете перевестись в інший підрозділ. Якщо так — отримаєте покроковий план, шаблони документів і підказку, чи потрібне погодження командира», зазначила Черногоренко.

Також вона надала поради, щоб уникнути затримок:

Обов’язково завантажте всі сторінки та розділи військових документів. Детальний перелік є в Армія+.

Переконайтесь, що назви посад у рапорті та відношенні збігаються.

Для рекомендаційного листа використовуйте шаблон. Він також доступний на новій сторінці Армія+.

«Якщо сервіс вкаже, що перевестись не можна — дізнаєтесь причину. Можливо, ви ще не прослужили пів року або обрали підрозділ, до якого переведення поки не доступні. Спочатку Армія+ розблокувала переведення між частинами, а тепер покращує і спрощує цей процес», заявила заступниця міністра.

Зазначимо, що під час тесту військовослужбовець має відповісти на наступні запитання:

скільки він служить в поточній частині (понад пів року чи менше)

тип частини (бойова, тилова тощо)

в яку частину бажає перейти

чи придатний до бойової служби

чи обіймає офіцерську посаду

Якщо переведення можливе, то система вказує такі наступні кроки:

Подайте рапорт на переведення через застосунок Армія+

Додайте фото чи скани військового документа та рекомендаційного листа від частини.

Рекомендаційний лист має відповідати зразку, який затверджений розпорядженням ГК ЗСУ №152656/C від 17.11.2014

Ваш рапорт розглянуть у Кадровому центрі ЗСУ протягом 72 годин

Якщо переведення дозволять — рапорт піде до вашого командира на погодження

Далі ви отримаєте в застосунку статус рапорту «Погоджено», а пізніше протягом тижня номер розпорядження (для солдатів та сержантів) або наказу (для офіцерів)

Це розпорядження/наказ мають прийти в СЕДО вашої частини.

Змінити місце служби з власної ініціативи можна лише раз на рік.

Автор: Наталя Мамченко

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