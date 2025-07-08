Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Міноборони розробило тест для військовослужбовців на сайті Армія+, які бажають перевестися до іншої бригади

15:47, 8 липня 2025
Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко вказала, що тепер дізнатися про можливість переведення можна через тест на сайті Армія+.
Міноборони розробило тест для військовослужбовців на сайті Армія+, які бажають перевестися до іншої бригади
Фото: Міноборони
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони розробило спеціальний тест для військовослужбовців, які бажають перевестися до іншої бригади. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

«Нас часто питають, чи можна перевестись до іншої бригади у конкретному випадку. Тож ми додали спеціальний тест на сайт Армія+. Пройдіть його, щоб визначити, чи можете перевестись в інший підрозділ. Якщо так — отримаєте покроковий план, шаблони документів і підказку, чи потрібне погодження командира», зазначила Черногоренко.

Також вона надала поради, щоб уникнути затримок:

  • Обов’язково завантажте всі сторінки та розділи військових документів. Детальний перелік є в Армія+.
  • Переконайтесь, що назви посад у рапорті та відношенні збігаються.
  • Для рекомендаційного листа використовуйте шаблон. Він також доступний на новій сторінці Армія+.

«Якщо сервіс вкаже, що перевестись не можна — дізнаєтесь причину. Можливо, ви ще не прослужили пів року або обрали підрозділ, до якого переведення поки не доступні. Спочатку Армія+ розблокувала переведення між частинами, а тепер покращує і спрощує цей процес», заявила заступниця міністра.

Зазначимо, що під час тесту військовослужбовець має відповісти на наступні запитання:

  • скільки він служить в поточній частині (понад пів року чи менше)
  • тип частини (бойова, тилова тощо)
  • в яку частину бажає перейти
  • чи придатний до бойової служби
  • чи обіймає офіцерську посаду

Якщо переведення можливе, то система вказує такі наступні кроки:

  • Подайте рапорт на переведення через застосунок Армія+
  • Додайте фото чи скани військового документа та рекомендаційного листа від частини.
  • Рекомендаційний лист має відповідати зразку, який затверджений розпорядженням ГК ЗСУ №152656/C від 17.11.2014
  • Ваш рапорт розглянуть у Кадровому центрі ЗСУ протягом 72 годин
  • Якщо переведення дозволять — рапорт піде до вашого командира на погодження
  • Далі ви отримаєте в застосунку статус рапорту «Погоджено», а пізніше протягом тижня номер розпорядження (для солдатів та сержантів) або наказу (для офіцерів)
  • Це розпорядження/наказ мають прийти в СЕДО вашої частини.

Змінити місце служби з власної ініціативи можна лише раз на рік.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

військові армія оборона військовослужбовці Міноборони військова служба Армія+

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Міноборони розробило тест для військовослужбовців на сайті Армія+, які бажають перевестися до іншої бригади

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко вказала, що тепер дізнатися про можливість переведення можна через тест на сайті Армія+.

Верховний Суд висловився щодо визначення меж відшкодування моральної шкоди, завданої протиправним кримінальним переслідуванням

Законодавство України передбачає лише мінімальний розмір для визначення моральної шкоди, без встановлення граничного ліміту – Верховний Суд.

Чому виникла необхідність пошуку коштів для виплати зарплат військовослужбовцям – бюджетний комітет розглянув висновок Рахункової палати

Для закупівлі товарів оборонного призначення було перерозподілено 174,8 млрд грн видатків на оплату праці, запланованих на жовтень-грудень 2025 року, що спричинило необхідність пошуку додаткового ресурсу для виплати зарплати військовослужбовців.

В Україні є проблеми з вмотивованістю судових рішень про продовження строку дії запобіжних заходів – Верховний Суд

Як вирішити проблему, з огляду на те, що Верховний Суд не переглядає ухвали слідчих суддів, поки що незрозуміло.

Держоргани зобов’яжуть відповідати на запити лобістів і пропускати до будівель у спрощеному порядку – комітет рекомендував законопроект

Комітет правової політики рекомендував парламенту прийняти законопроект щодо розширення прав лобістів, прийняття якого до 1 вересня вимагає Американська торговельна палата.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Ємець
    Олександр Ємець
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Іван Рибак
    Іван Рибак
    суддя Київського апеляційного суду