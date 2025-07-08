Судді КСУ розповіли про виклики в сфері соціальних прав та конституційні підходи до їх захисту

Судді КСУ Василь Лемак та Сергій Різник також розповіли про практику Суду з визнання неконституційними актів, що порушують соціальні гарантії.

Фото: КСУ

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Судді Конституційного Суду України Василь Лемак та Сергій Різник взяли участь у Міжнародному академічному та експертному форумі «Соціальна згуртованість і соціальна справедливість: конституційний вимір», що відбувся 1-2 липня Про це повідомив офіційний сайт КСУ.

Метою Форуму стало обговорення конституційних основ і правових механізмів забезпечення соціальної згуртованості та соціальної справедливості в Україні, країнах Європейського Союзу та у ширшому глобальному контексті. Учасники заходу зосередили увагу на доктринальних підходах, законодавчих викликах, актуальній судовій практиці та інституційних механізмах захисту соціальних прав і забезпечення принципу рівності.

Захід об’єднав провідних науковців, суддів, правозахисників, представників державних органів, міжнародних організацій та інституцій громадянського суспільства.

Суддя Конституційного Суду України Василь Лемак під час виступу акцентував увагу на фундаментальній ролі соціальних прав у сучасному конституціоналізмі та побудові соціальної держави. Він наголосив, що соціальні права – це не просто одна з тем для обговорення, а фундаментальна складова суспільного договору, без якої неможливо уявити демократичне суспільство, засноване на верховенстві права.

Окремо промовець зупинився на тому, як саме сформульована перша стаття Конституції України, звернувши увагу на символічну роль коми між словами «соціальна» та «правова» у першій статті Основного Закону України. За його словами, така кома не лише граматична деталь, а відображення розриву у сприйнятті двох ключових характеристик держави, які насправді мають бути єдиним цілим.

Суддя зазначив, що проблема «меншовартості» соціальних прав має глибоке коріння як у правовій доктрині, так і в суспільній свідомості. У цьому контексті він згадав історичний приклад Федеративної Республіки Німеччина, де після Другої світової війни постало питання поєднання ліберальної моделі демократії з потребою забезпечення людської гідності через соціальні механізми. За його словами, саме тоді було закладено основи концепції, відповідно до якої забезпечення мінімальних матеріальних умов існування є не запереченням свободи, а її необхідною складовою.

Василь Лемак підкреслив, що й право на життя чи інші людські права, а не лише соціальні, неможливо гарантувати без залучення ресурсів, адже для його реального забезпечення потрібні ефективні безпекові механізми, належна робота правоохоронних органів, сучасна інфраструктура та системи реагування. Він зазначив, що всі ці інструменти є невід’ємною частиною обов’язків держави і безпосередньо пов’язані з ресурсним забезпеченням. Суддя наголосив, що розуміння таких зв’язків є ключовим для побудови соціальної держави, якої прагне українське суспільство.

У межах обговорення конституційного захисту соціальних прав суддя Конституційного Суду України згадав про свою окрему думку стосовно Рішення Суду від 7 квітня 2021 року № 1-р(II)/2021 у справі за конституційною скаргою громадянина України Олександра Дяченка, що стосувалася гарантій для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. В цій окремій думці Василь Лемак зазначив, що на відміну від інших категорій прав людини, у сфері соціальних прав особливо важливим є належне правове регулювання з боку уповноважених державних органів. Зокрема, умови та порядок отримання соціальної допомоги мають бути чітко врегульовані, оскільки без такого регулювання право на допомогу перетворюється на декларативне і фактично залишається нереалізованим.

Суддя Конституційного Суду України Сергій Різник у своєму виступі акцентував увагу на складності соціальних питань, що потребують вирішення, зокрема в умовах воєнного стану, з урахуванням викликів для бюджетної системи.

«Йдеться про пошук балансу між приватними інтересами, національною безпекою та загальносуспільними питаннями. Все це потребує злагодженої роботи не лише Конституційного Суду чи Верховного Суду, а й усієї цілісної системи забезпечення верховенства Конституції, яка включає всі ключові суб’єкти політичної влади, Український народ і кожного громадянина», – зазначив суддя.

Суддя Суду у своєму виступі акцентував увагу на важливості формування комплексного підходу до конституційного права на соціальний захист та практики його реалізації.

Сергій Різник також зазначив, що значна частина рішень Конституційного Суду стосується саме соціальної сфери, що свідчить про чутливість і складність цього напряму конституційного правосуддя. «Якщо підрахувати, то за час роботи Конституційного Суду України ухвалено майже 60 рішень, які прямо стосувалися соціального контексту й конституційного права на соціальний захист. Переважна більшість із них передбачала визнання нормативних актів неконституційними», – наголосив він. Окрему увагу суддя приділив механізму відтермінування втрати чинності нормативними актами, визнаними неконституційними. За його словами, за останній період Суд ухвалив 30 рішень щодо неконституційності нормативних актів, у 17 з яких відтермінував втрату чинності.

Сергій Різник підкреслив особливе значення інституту конституційної скарги, який демонструє, наскільки позиція, активність та стійкість окремої людини у відстоюванні своїх прав можуть впливати на загальнонаціональну ситуацію.

Суддя підсумував, що сьогодні Суд прийшов до усталеної позиції, яка враховує принцип пропорційності між соціальними гарантіями громадян, фінансовими можливостями держави та обов’язком гарантувати кожному достатній життєвий рівень.

Форум став важливою платформою для обміну національним і міжнародним досвідом, а також сприяв формуванню спільного бачення шляхів зміцнення соціальної єдності та справедливості як ключових чинників демократичної стабільності.

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