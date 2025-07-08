Судьи КСУ рассказали о вызовах в сфере социальных прав и конституционных подходах к их защите

Судьи КСУ Василий Лемак и Сергей Ризнык также рассказали о практике Суда по признанию неконституционными актов, нарушающих социальные гарантии.

Фото: КСУ

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Судьи Конституционного Суда Украины Василий Лемак и Сергей Ризнык приняли участие в Международном академическом и экспертном форуме «Социальная сплоченность и социальная справедливость: конституционное измерение», который состоялся 1-2 июля. Об этом сообщил официальный сайт КСУ.

Целью Форума стало обсуждение конституционных основ и правовых механизмов обеспечения социальной сплоченности и социальной справедливости в Украине, странах Европейского Союза и в более широком глобальном контексте. Участники мероприятия сосредоточили внимание на доктринальных подходах, законодательных вызовах, актуальной судебной практике и институциональных механизмах защиты социальных прав и обеспечения принципа равенства.

Мероприятие объединило ведущих ученых, судей, правозащитников, представителей государственных органов, международных организаций и институтов гражданского общества.

Судья Конституционного Суда Украины Василий Лемак во время выступления акцентировал внимание на фундаментальной роли социальных прав в современном конституционализме и построении социального государства. Он подчеркнул, что социальные права – это не просто одна из тем для обсуждения, а фундаментальная составляющая общественного договора, без которой невозможно представить демократическое общество, основанное на верховенстве права.

Отдельно выступающий остановился на том, как именно сформулирована первая статья Конституции Украины, обратив внимание на символическую роль запятой между словами «социальная» и «правовая» в первой статье Основного Закона Украины. По его словам, такая запятая не только грамматическая деталь, а отражение разрыва в восприятии двух ключевых характеристик государства, которые на самом деле должны быть единым целым.

Судья отметил, что проблема «второсортности» социальных прав имеет глубокие корни как в правовой доктрине, так и в общественном сознании. В этом контексте он упомянул исторический пример Федеративной Республики Германия, где после Второй мировой войны встал вопрос сочетания либеральной модели демократии с потребностью обеспечения человеческого достоинства через социальные механизмы. По его словам, именно тогда были заложены основы концепции, согласно которой обеспечение минимальных материальных условий существования является не отрицанием свободы, а ее необходимой составляющей.

Василий Лемак подчеркнул, что и право на жизнь или другие человеческие права, а не только социальные, невозможно гарантировать без привлечения ресурсов, ведь для его реального обеспечения нужны эффективные механизмы безопасности, надлежащая работа правоохранительных органов, современная инфраструктура и системы реагирования. Он отметил, что все эти инструменты являются неотъемлемой частью обязанностей государства и непосредственно связаны с ресурсным обеспечением. Судья подчеркнул, что понимание таких связей является ключевым для построения социального государства, к которому стремится украинское общество.

В рамках обсуждения конституционной защиты социальных прав судья Конституционного Суда Украины упомянул о своем особом мнении относительно Решения Суда от 7 апреля 2021 года № 1-р(II)/2021 по делу по конституционной жалобе гражданина Украины Александра Дяченко, касавшейся гарантий для лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. В этом особом мнении Василий Лемак отметил, что в отличие от других категорий прав человека, в сфере социальных прав особенно важным является надлежащее правовое регулирование со стороны уполномоченных государственных органов. В частности, условия и порядок получения социальной помощи должны быть четко урегулированы, поскольку без такого регулирования право на помощь превращается в декларативное и фактически остается нереализованным.

Судья Конституционного Суда Украины Сергей Ризнык в своем выступлении акцентировал внимание на сложности социальных вопросов, требующих решения, в частности в условиях военного положения, с учетом вызовов для бюджетной системы.

«Речь идет о поиске баланса между частными интересами, национальной безопасностью и общеобщественными вопросами. Все это требует слаженной работы не только Конституционного Суда или Верховного Суда, но и всей целостной системы обеспечения верховенства Конституции, которая включает все ключевые субъекты политической власти, Украинский народ и каждого гражданина», – отметил судья.

Судья Суда в своем выступлении акцентировал внимание на важности формирования комплексного подхода к конституционному праву на социальную защиту и практики его реализации.

Сергей Ризнык также отметил, что значительная часть решений Конституционного Суда касается именно социальной сферы, что свидетельствует о чувствительности и сложности этого направления конституционного правосудия. «Если подсчитать, то за время работы Конституционного Суда Украины принято почти 60 решений, которые прямо касались социального контекста и конституционного права на социальную защиту. Подавляющее большинство из них предусматривало признание нормативных актов неконституционными», – подчеркнул он.

Особое внимание судья уделил механизму отсрочки утраты силы нормативными актами, признанными неконституционными. По его словам, за последний период Суд принял 30 решений относительно неконституционности нормативных актов, в 17 из которых отсрочил утрату силы.

Сергей Ризнык подчеркнул особое значение института конституционной жалобы, который демонстрирует, насколько позиция, активность и устойчивость отдельного человека в отстаивании своих прав могут влиять на общенациональную ситуацию.

Судья подытожил, что сегодня Суд пришел к устоявшейся позиции, которая учитывает принцип пропорциональности между социальными гарантиями граждан, финансовыми возможностями государства и обязанностью гарантировать каждому достаточный жизненный уровень.

Форум стал важной платформой для обмена национальным и международным опытом, а также способствовал формированию общего видения путей укрепления социального единства и справедливости как ключевых факторов демократической стабильности.

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