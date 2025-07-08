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Киевлян призывают не оставлять животных в автомобиле в жару — это опасно для их жизни

22:58, 8 июля 2025
В Киеве напоминают: оставлять животных в авто в жару – опасно и карается штрафом.
Киевлян призывают не оставлять животных в автомобиле в жару — это опасно для их жизни
Источник фото: Depositphotos
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Летом в жаркие дни владельцев животных просят не оставлять домашних питомцев в запертых автомобилях, так как температура в салоне за считанные минуты может подняться до критических отметок. Об этом напоминает и.о. директора Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Сергей Сабуров.

«Уже за считанные минуты температура в салоне даже в тени может критически повыситься, что представляет серьезную угрозу для жизни животных. У большинства из них терморегуляция происходит за счет учащенного дыхания. Однако в душном, раскаленном пространстве эта способность значительно снижается, что приводит к перегреву организма, обезвоживанию и даже гибели», — объясняет он.

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, за оставление животного без присмотра грозит штраф от 3 400 до 5 950 грн и конфискация животного, если это угрожает его жизни или здоровью. В случае увечий или гибели животного предусмотрена уголовная ответственность — ограничение свободы от 1 до 3 лет или лишение свободы на 2–3 года с конфискацией животного.

В парках и скверах Киева для домашних и бездомных животных установлены портативные поилки с водой, которые будут работать в жаркие дни примерно до конца октября. За их чистотой и наполнением следят коммунальные предприятия города.

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КГГА животные автомобиль

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