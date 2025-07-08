ТЦК перейдут на «мобильно-передвижной» формат и усилят работу в цифровом формате – нардеп Федиенко

Украина изменяет подход к мобилизации, децентрализуя ТЦК и переводя данные в электронную систему «Оберіг».

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Из-за ударов РФ по Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки их работу придется переформатировать. Об этом сообщил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в эфире «Киев24».

По его словам, вражеские обстрелы не могут сорвать процесс мобилизации в Украине.

Ранее начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев заявил, что Россия, атакуя объекты ТЦК, хочет уничтожить данные военнообязанных, что может задержать или остановить мобилизацию.

«Россияне понимают, что не все у них хорошо на передовой, хоть они и пытаются продвигаться ценой невероятных потерь. Но это начинают понимать и в самой России, там растет недовольство, хоть это и полицейская страна, где такие настроения будут пытаться подавить», — отметил Федиенко.

По словам нардепа, именно поэтому враг пытается сорвать мобилизацию в Украине, чтобы не было сопротивления на поле боя.

Он указал, что россияне сначала начали эмоциональную кампанию по дискредитации ТЦК, в частности через «подсвечивание» бусификации.

Федиенко считает, что украинское общество не отреагировало так, как рассчитывал враг, на удары по ТЦК. Напротив, оно поддерживает тех военнослужащих, которые там находились, поскольку теперь нельзя сказать, что они находятся вне зоны обстрелов.

Он отметил, что командование Сухопутных войск дало указания территориально разделить Центры комплектования в крупных городах, не допускать скопления людей в ТЦК, а усилить работу через электронную очередь, хотя она пока несовершенна, и поступает много жалоб от тех, кто пытался ею воспользоваться.

Федиенко отметил, что ТЦК будут децентрализованы.

«Где-то будет происходить один прием, где-то другой — если это нужно. Сейчас большинству ТЦК необходимо перейти на мобильный формат работы с гражданами Украины. Главное — сделать все, чтобы не допускать скоплений и огромных очередей военнообязанных и гражданских возле ТЦК», — добавил он.

По его словам, также усилится цифровая составляющая работы ТЦК. Федиенко подчеркнул, что все данные по мобилизации находятся в системе «Оберіг».

Нардеп отметил, что уничтожение зданий ТЦК врагом не означает полной утраты всей документации по мобилизации.

«Хочу подчеркнуть, что россияне, привыкшие работать с бумажными архивами и картотеками, забывают, что Украина давно цифровая страна. Поэтому, кроме физического разрушения зданий и некоторых жертв, мы не пострадали», — сказал нардеп.

Федиенко подчеркнул, что все данные находятся в цифровом формате в системе «Оберіг».

При этом он добавил, что переименование ТЦК с целью запутать врага ничего не даст, так как Россия все равно будет пытаться терроризировать структуры, занимающиеся мобилизацией, независимо от того, называются ли они ТЦК, ГСЧС или «скорая помощь», ведь россияне просто стремятся уничтожить Украину.

«И те, кто радуются таким ударам, должны понять: если сегодня они не идут защищать свою страну под украинским флагом, то завтра российский ТЦК отправит их «защищать» РФ под триколором», — сказал Федиенко.

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