ТЦК перейдуть на «мобільно-пересувний» формат і посилять роботу в цифровому форматі — нардеп Федієнко

Україна змінює підхід до мобілізації, децентралізуючи ТЦК і переводячи дані в електронну систему «Оберіг».

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Через удари РФ по Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки їхню роботу доведеться переформатувати. Про це сказав народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко в ефірі «Київ24».

За його словами, ворожі обстріли не можуть зірвати процес мобілізації в Україні.

Раніше начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев заявив, що Росія, атакуючи об'єкти ТЦК, хоче знищити дані військовозобов'язаних, що може затримати або зупинити мобілізацію.

«Росіяни розуміють, що не все так добре у них на передовій на фронті, хоч вони шляхом неймовірних втрат намагаються просуватися далі, але це починають розуміти і в Росії є певне незадоволення, хоча це поліцейська країна і там такі настрої намагатимуться придушити», - зазначив Федієнко.

За словами нардепа, через це ворог намагається зірвати мобілізацію в Україні, щоб не було їм спротиву на полі бою.

Він вказав, що росіяни спочатку проводили емоційну кампанію, намагаючись дискредитувати ТЦК, зокрема, через «підсвічення» бусифікації.

Федієнко вважає, що українське суспільство все ж не зреагувало так, як хотів ворог, на удари по ТЦК, а навпаки підтримує тих військовослужбовців, які перебували там, бо тепер не можна сказати, що вони не перебувають під обстрілами ворога.

Він зазначив, що командування Сухопутних військ дало вказівки, щоб територіально розділити Центри комплектування у великих містах і не скупчувати людей в ТЦК, а посилити роботу через електронну чергу, хоч вона на сьогодні є недосконалою і лунає багато скарг від тих, хто нею намагався скористатися.

Федієнко зазначає, що ТЦК будуть децентралізовані.

«Десь буде відбуватися один прийом, десь - інший, якщо це потрібно. Зараз просто більшій частині ТЦК необхідно перейти на мобільно-пересувний елемент роботи з громадянами України. І головне, необхідно зробити все для того, щоб не допускати скупчення, величезних черг військовозобов’язаних, цивільних, які були під ТЦК», - додав він.

За його словами, також підсилиться робота ТЦК у цифровому форматі. Федієнко наголосив, що всі дані по мобілізації знаходяться в системі "Оберіг".

Нардеп вказує, що знищення ворогом будівель ТЦК не означає повну втрату всієї документації по мобілізації.

«Хочу наголосити, що росіяни, які звикли працювати в паперовій формі, в картотеках, забули, що Україна давно оцифрована країна і тому, крім фізичної руйнації будівлі і деяких жертв, ми не постраждали», - сказав нардеп.

Федієнко наголосив, що всі дані знаходяться в цифровому форматі в системі «Оберіг».

При цьому він зазначив, що перейменування ТЦК задля заплутування ворога нічого не дасть, бо Росія і далі намагатиметься тероризувати структури, які займаються мобілізацією, незалежно від того чи вони називатимуться ТЦК, чи ДСНС, «швидка допомога», бо росіяни просто намагаються знищити Україну.

«І ті, хто радіють таким ударам повинні зрозуміти, що якщо вони сьогодні не йдуть захищати свою країну під українськими прапорами, то завтра російський ТЦК відправить «захищати» РФ під триколором», - сказав Федієнко.

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