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Верховний Суд висловився щодо визначення меж відшкодування моральної шкоди, завданої протиправним кримінальним переслідуванням

15:30, 8 липня 2025
Законодавство України передбачає лише мінімальний розмір для визначення моральної шкоди, без встановлення граничного ліміту – Верховний Суд.
Верховний Суд висловився щодо визначення меж відшкодування моральної шкоди, завданої протиправним кримінальним переслідуванням
Фото ілюстративне
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Межі відшкодування моральної шкоди за час перебування під слідством чи судом визначаються судом, з урахуванням мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством на момент відшкодування, за кожен місяць перебування під слідством чи судом. Законодавство України передбачає лише мінімальний розмір для визначення моральної шкоди, без встановлення граничного ліміту.

На це вказав Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду, який 21 травня 2025 року розглянув касаційну скаргу особи у справі №757/47970/16 за її позовом до Національної поліції, Державної казначейської служби, Апеляційного суду Одеської області про відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду.

Обставини справи

На обґрунтування заявлених вимог позивач посилалася на те, що у листопаді 2013 року щодо неї проводилося досудове розслідування за підозрою у шахрайстві, однак повідомлення про підозру так і не було вручене.

Після затримання 18 листопада у неї вилучили 20 тисяч доларів США, телефон, сумку та договір завдатку.

За рішенням суду все це майно підлягало поверненню, проте апеляційна інстанція виключила з переліку грошові кошти, визнавши їх такими, що належали іншій особі.

У серпні 2014 року кримінальне провадження закрили у зв’язку з відсутністю складу злочину.

Позивач уважає таке переслідування незаконним, вказує на неповернення частини майна або його пошкодження, та заявляє про наявність моральної шкоди, завданої внаслідок слідчих дій, тривалого перебування під слідством, втручання в особисте життя та погіршення стану здоров’я.

Суд першої інстанції, з висновками якого погодився й апеляційний суд, у задоволенні позову відмовив, посилаючись на недоведеність заявлених вимог.

Що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд не погодився з висновками судів щодо відсутності підстав для відшкодування моральної шкоди, судові рішення в цій частині скасував, ухвалив нове, яким на відшкодування моральної шкоди стягнув 120 тисяч грн з огляду на таке.

Згідно зі ст. 23 ЦК України та статтями 5, 13 Закону «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду» особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої протиправним кримінальним переслідуванням.

Моральна шкода компенсується грошовими коштами одноразово, а її розмір визначається судом з урахуванням обсягу та характеру страждань (фізичних, душевних, психічних), немайнових втрат, тяжкості змін у житті позивача, зниження репутації тощо — на підставі засад розумності, справедливості, виваженості та співмірності.

При цьому закон установлює лише мінімальний розмір моральної шкоди — не менше одного мінімального розміру заробітної плати за кожен місяць перебування особи під слідством чи судом. Такий підхід не обмежує суд у праві визначити більшу суму відшкодування, якщо це виправдано конкретними обставинами справи.

Автор: Наталя Мамченко

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