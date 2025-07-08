Верховный Суд высказался относительно определения пределов возмещения морального вреда, причиненного противоправным уголовным преследованием

Законодательство Украины предусматривает только минимальный размер для определения морального вреда, без установления предельного лимита – Верховный Суд.

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Пределы возмещения морального вреда за время нахождения под следствием или судом определяются судом, с учетом минимальной заработной платы, установленной законодательством на момент возмещения, за каждый месяц нахождения под следствием или судом. Законодательство Украины предусматривает только минимальный размер для определения морального вреда, без установления предельного лимита.

На это указал Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда, который 21 мая 2025 года рассмотрел кассационную жалобу лица по делу №757/47970/16 по ее иску к Национальной полиции, Государственной казначейской службе, Апелляционному суду Одесской области о возмещении вреда, причиненного незаконными решениями, действиями или бездействием органов дознания, досудебного следствия, прокуратуры и суда.

Обстоятельства дела

В обоснование заявленных требований истец ссылалась на то, что в ноябре 2013 года в отношении нее проводилось досудебное расследование по подозрению в мошенничестве, однако уведомление о подозрении так и не было вручено.

После задержания 18 ноября у нее изъяли 20 тысяч долларов США, телефон, сумку и договор задатка.

По решению суда все это имущество подлежало возврату, однако апелляционная инстанция исключила из перечня денежные средства, признав их принадлежащими другому лицу.

В августе 2014 года уголовное производство закрыли в связи с отсутствием состава преступления.

Истец считает такое преследование незаконным, указывает на невозврат части имущества или его повреждение, и заявляет о наличии морального вреда, причиненного вследствие следственных действий, длительного нахождения под следствием, вмешательства в личную жизнь и ухудшения состояния здоровья.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился и апелляционный суд, в удовлетворении иска отказал, ссылаясь на недоказанность заявленных требований.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд не согласился с выводами судов об отсутствии оснований для возмещения морального вреда, судебные решения в этой части отменил, принял новое, которым в возмещение морального вреда взыскал 120 тысяч грн, исходя из следующего.

Согласно ст. 23 ГК Украины и статьям 5, 13 Закона «О порядке возмещения вреда, причиненного гражданину незаконными действиями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда», лицо имеет право на возмещение морального вреда, причиненного противоправным уголовным преследованием.

Моральный вред компенсируется денежными средствами однократно, а его размер определяется судом с учетом объема и характера страданий (физических, душевных, психических), неимущественных потерь, тяжести изменений в жизни истца, снижения репутации и т.д. — на основании принципов разумности, справедливости, взвешенности и соразмерности.

При этом закон устанавливает только минимальный размер морального вреда — не менее одного минимального размера заработной платы за каждый месяц нахождения лица под следствием или судом. Такой подход не ограничивает суд в праве определить большую сумму возмещения, если это оправдано конкретными обстоятельствами дела.

Автор: Наталя Мамченко

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