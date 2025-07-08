Приговор «министру» оккупационной власти Херсонщины оставили в силе — 10 лет за госизмену и конфискация имущества

Апелляционный суд оставил приговор без изменений.

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В феврале 2025 года суд первой инстанции заочно признал гражданина И. виновным в совершении уголовного преступления по ч. 5 ст. 111-1 УК Украины и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права занимать любые должности в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных и коммунальных предприятиях и учреждениях, предоставляющих публичные услуги, сроком на 15 лет, а также конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Отсчет отбытия наказания постановлено считать с момента его фактического задержания. Об этом сообщили в Херсонском апелляционном суде, дело № 766/9449/23.

Гражданин И., являясь украинцем, до сентября 2022 года, поддерживая агрессию РФ против Украины и оккупацию части ее территории, добровольно принял должность в незаконном органе власти на временно оккупированной территории — так называемом Министерстве природных ресурсов и экологии Херсонской области (оригинальное название — «Министерство природных ресурсов и экологии Херсонской области»). Он занимал должность исполняющего обязанности министра, отвечал за общее руководство коллективом, проведение совещаний, выдачу обязательных для исполнения работникам приказов, кадровые вопросы и выплату заработной платы в российских рублях.

Адвокат обвиняемого подал апелляционную жалобу, требуя снизить наказание до 5 лет лишения свободы, мотивируя это несоответствием строгости наказания тяжести преступления.

Выслушав участников дела, в том числе прокурора, который возражал против удовлетворения жалобы, проверив материалы производства и доводы апелляционной жалобы, коллегия судей Херсонского апелляционного суда пришла к выводу, что городской суд, оценивая в совокупности все доказательства по делу, сделал обоснованный вывод о том, что они являются надлежащими, допустимыми, достаточными и в полной мере доказывают вину обвиняемого гр. И. в совершении вышеуказанного уголовного правонарушения.

По убеждению коллегии судей, суд первой инстанции вполне справедливо принял во внимание, что гр. И. совершил особо тяжкое преступление против основ национальной безопасности Украины в период установленного в Украине военного положения, что представляет повышенную степень общественной опасности, обстоятельства совершенного преступления, а именно, что это системная длительная деятельность, направленная на вред народу Украины и государству Украина, что преступление совершено против основ национальной безопасности Украины в условиях военного положения, посягает на жизненно важные интересы граждан, общества и государства, а также на общественные отношения, которые обеспечивают само существование Украины как суверенного государства.

Коллегия судей также отметила, что суд первой инстанции, в пределах своих дискреционных полномочий, при назначении наказания гр. И. принял во внимание все имеющиеся у суда данные, характеризующие личность обвиняемого, в том числе и в социально-бытовом плане, а также учел обстоятельства уголовного производства в их совокупности, которые определяют тяжесть совершенного уголовного правонарушения, ценность общественных отношений, на которые совершено посягательство, тяжесть последствий, форму и степень вины.

Суд первой инстанции пришел к правильному выводу об отсутствии обстоятельств, смягчающих наказание обвиняемого гр. И., и наличии обстоятельства, отягчающего его наказание — совершение преступления с использованием условий военного положения, с чем согласилась коллегия судей.

По результатам апелляционного рассмотрения суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу адвоката, а приговор суда первой инстанции — без изменений.

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