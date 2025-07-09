Практика судов
  1. В Украине

Через Тису в Румынию за 10 тысяч долларов — на Прикарпатье раскрыли схему побега уклонистов

07:38, 9 июля 2025
Мужчина из Ивано-Франковска за деньги организовывал незаконную переправку военнообязанных через границу вне пунктов пропуска.
Через Тису в Румынию за 10 тысяч долларов — на Прикарпатье раскрыли схему побега уклонистов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Прикарпатье сообщили о подозрении мужчине, который организовал переправку военнообязанных за границу за 10 тысяч долларов. Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура.

По данным следствия, житель Ивано-Франковска организовал канал переправки военнообязанных мужчин за пределы территории Украины.

Нелегальная схема заключалась в пересечении границы вне официальных пунктов пропуска — через реку Тиса. Такая «услуга» стоила каждому уклонисту 10 тысяч долларов.

Так, подозреваемый подыскивал «клиентов» и перевозил их в Закарпатье, где их встречал сообщник, который пешком проводил к «безопасному» маршруту переправы через реку. По предварительным данным, они организовали переправку в Румынию трех военнообязанных мужчин.

Во время обысков по местам проживания фигурантов изъяты транспортные средства, мобильные телефоны, денежные средства, банковские карты и другие вещественные доказательства.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей. В настоящее время правоохранители устанавливают других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура взятка Ивано-Франковск мобилизация военнообязанный

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В вопросах отсрочки от призыва для мужчин до 25 лет готовят изменения – законопроект

Отсрочку от призыва во время мобилизации предлагается предоставлять тем военнообязанным до 25 лет, которые прошли базовую военную службу, убрав нормы о базовой общевойсковой подготовке.

Все кандидаты на должности прокуроров должны будут пройти военную службу – законопроект о нацсопротивлении

И мужчины, и женщины для того, чтобы претендовать на должности прокуроров, должны будут обязательно пройти военную службу – комитет по нацбезопасности рекомендовал одобрить законопроект.

Студентов будут готовить к нацсопротивлению вместо базовой общевойсковой подготовки – комитет нацбезопасности рекомендовал принять законопроект

Рекомендованный к одобрению законопроект предусматривает обязательность подготовки граждан к национальному сопротивлению.

Совещательная группа экспертов отказывается сотрудничать с Верховной Радой – в парламенте обвинили СГЭ в неуважении к законодательной ветви власти

В Совещательной группе экспертов говорят, что требования Комитета ВРУ незаконны и обвинили народных депутатов в нежелании назначать судей Конституционного Суда.

3756 уголовных производств в отношении бизнеса уже закрыты – Генпрокурор Руслан Кравченко

Генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что из 20 тысяч по итогам качественного аудита уже закрыто 3756 уголовных производств в отношении бизнеса.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео