Через Тису в Румынию за 10 тысяч долларов — на Прикарпатье раскрыли схему побега уклонистов

Мужчина из Ивано-Франковска за деньги организовывал незаконную переправку военнообязанных через границу вне пунктов пропуска.

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На Прикарпатье сообщили о подозрении мужчине, который организовал переправку военнообязанных за границу за 10 тысяч долларов. Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура.

По данным следствия, житель Ивано-Франковска организовал канал переправки военнообязанных мужчин за пределы территории Украины.

Нелегальная схема заключалась в пересечении границы вне официальных пунктов пропуска — через реку Тиса. Такая «услуга» стоила каждому уклонисту 10 тысяч долларов.

Так, подозреваемый подыскивал «клиентов» и перевозил их в Закарпатье, где их встречал сообщник, который пешком проводил к «безопасному» маршруту переправы через реку. По предварительным данным, они организовали переправку в Румынию трех военнообязанных мужчин.

Во время обысков по местам проживания фигурантов изъяты транспортные средства, мобильные телефоны, денежные средства, банковские карты и другие вещественные доказательства.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей. В настоящее время правоохранители устанавливают других лиц, причастных к противоправной деятельности.

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