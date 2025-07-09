Через Тису в Румынию за 10 тысяч долларов — на Прикарпатье раскрыли схему побега уклонистов

На Прикарпатье сообщили о подозрении мужчине, который организовал переправку военнообязанных за границу за 10 тысяч долларов. Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура.
По данным следствия, житель Ивано-Франковска организовал канал переправки военнообязанных мужчин за пределы территории Украины.
Нелегальная схема заключалась в пересечении границы вне официальных пунктов пропуска — через реку Тиса. Такая «услуга» стоила каждому уклонисту 10 тысяч долларов.
Так, подозреваемый подыскивал «клиентов» и перевозил их в Закарпатье, где их встречал сообщник, который пешком проводил к «безопасному» маршруту переправы через реку. По предварительным данным, они организовали переправку в Румынию трех военнообязанных мужчин.
Во время обысков по местам проживания фигурантов изъяты транспортные средства, мобильные телефоны, денежные средства, банковские карты и другие вещественные доказательства.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей. В настоящее время правоохранители устанавливают других лиц, причастных к противоправной деятельности.
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