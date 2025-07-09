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Через Тису до Румунії за 10 тисяч доларів — на Прикарпатті викрили схему втечі ухилянтів

07:38, 9 липня 2025
Чоловік з Івано-Франківська за гроші організовував незаконне переправлення військовозобов’язаних через кордон поза пунктами пропуску.
Через Тису до Румунії за 10 тисяч доларів — на Прикарпатті викрили схему втечі ухилянтів
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На Прикарпатті повідомлено про підозру чоловіку, який організував переправлення військовозобов’язаних за кордон за 10 тисяч доларів. Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

За даними слідства, житель Івано-Франківська організував канал переправлення військовозобов’язаних чоловіків за межі території України.

Нелегальна схема полягала у перетині кордону поза офіційними пунктами пропуску  — через річку Тиса. Така послуга кожному ухилянту коштувала 10 тисяч доларів. 

Так, підозрюваний підшуковував «клієнтів» та перевозив на Закарпаття, а там їх зустрічав спільник, який пішки переводив до «безпечного» маршруту переправлення річкою. За попередніми даними вони організували переправлення до Румунії трьох військовозобов’язаних чоловіків.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів вилучено транспортні засоби, мобільні телефони, грошові кошти, банківські картки та інші речові докази.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою. Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

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