Киян закликають не залишати тварин у авто в спеку — це небезпечно для їхнього життя

У Києві нагадують: залишати тварин в авто у спеку – небезпечно та карається штрафом.

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Влітку у спекотні дні власників тварин просять не залишати домашніх улюбленців у замкнених автомобілях, бо температура салону за лічені хвилини може піднятися до критичних позначок. Про це нагадує виконувач обов’язків директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Сергій Сабуров.

«Адже вже за лічені хвилини температура салону навіть у затінку може критично підвищитись, що становить серйозну загрозу для життя тварин. У більшості з них терморегуляція відбувається завдяки пришвидшеному диханню. Однак у задушливому, розпеченому просторі ця здатність суттєво знижується, що призводить до перегріву організму, зневодненню та навіть загибелі», — пояснює він.

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, за залишення тварини напризволяще загрожує штраф від 3 400 до 5 950 грн і конфіскація тварини, якщо це загрожує її життю або здоров’ю. У разі каліцтва або загибелі тварини передбачена кримінальна відповідальність — обмеження волі від 1 до 3 років або позбавлення волі на 2–3 роки з конфіскацією тварини.

У парках і скверах Києва для домашніх і безпритульних тварин встановили портативні поїлки з водою, які працюватимуть у спекотні дні приблизно до кінця жовтня. За їх чистотою та наповненням слідкують комунальні підприємства міста.

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