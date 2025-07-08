ШІ під замком: OpenAI посилює безпеку, щоб захиститися від шпигунства з боку Китаю

Компанія OpenAI обмежила доступ до технологій, запровадила біометричний контроль та ізолювала чутливі дані.

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Американська компанія OpenAI, один із лідерів у сфері штучного інтелекту, радикально переглядає свої заходи безпеки після інциденту з китайським стартапом DeepSeek, який, за словами представників компанії, використав їхні напрацювання для створення власної ШІ-моделі. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

Ситуація загострилася після того, як у січні 2024 року DeepSeek представив конкурента, що, ймовірно, був створений за допомогою техніки «дистиляції» — методу, який дозволяє «стиснути» знання великої мовної моделі в меншу. Саме цю практику в OpenAI розцінили як несанкціоноване копіювання їхніх розробок.

Відтоді компанія значно посилила внутрішню політику безпеки. Доступ до технологічної інформації в офісах у Сан-Франциско обмежили за принципом «інформаційного тентування» — коли лише вузьке коло працівників має право знати деталі про певні проєкти. Такий підхід вже застосовували під час розробки моделі o1, відомої під кодовою назвою Strawberry.

Крім того, OpenAI зберігає чутливі дані в ізольованих середовищах — без підключення до інтернету. В офісах впровадили біометричний контроль, а вихід у мережу для техніки суворо регулюється — за замовчуванням заблоковано все.

Компанія також посилила кадрову політику: до ради директорів увійшов генерал армії США у відставці Пол Накасоне, а на посаду головного директора з кібербезпеки призначено Дейна Стакі, колишнього керівника безпеки в урядовому підряднику Palantir.

Такі заходи — не лише реакція на конкретний інцидент, а й відповідь на загрозливу тенденцію: у 2024 році влада США офіційно попередила технологічні компанії про спроби іноземних гравців, зокрема з Китаю, викрасти конфіденційну AI-інформацію.

У цьому контексті зростає стратегічна напруга між США та Китаєм, з одного боку — технологічна війна, з іншого — побоювання щодо зростання ксенофобії в американських компаніях, де чимало співробітників мають азійське походження, вказує видання.

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