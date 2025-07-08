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Уведомления в Дії о 5 тысячах гривен для школьника будут приходить после зачисления в ребенка школу

22:39, 8 июля 2025
Потратить деньги можно исключительно на детские товары.
Уведомления в Дії о 5 тысячах гривен для школьника будут приходить после зачисления в ребенка школу
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Родители будут получать push-уведомления в приложении «Дія» о возможности получить «Пакет школьника» после того, как ребенка зачислят в 1 класс. Об этом в эфире телемарафона заявила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

По ее словам, информация о зачислении передается школьной системой в Пенсионный фонд, после чего в «Дії» автоматически появляется уведомление для родителей о возможности получения помощи. Для этого необходимо подтвердить согласие подачей заявки, и средства поступят на специальную карту.

Если родители не пользуются «Дією», они могут обратиться с заявлением в Пенсионный фонд и указать счет для зачисления средств.

Потратить деньги можно исключительно на детские товары в специализированных магазинах или супермаркетах, где есть соответствующие отделы. По словам Жолнович, траты на другие категории товаров будут заблокированы.

«Эти деньги ни при каких обстоятельствах нельзя будет потратить на что-либо, не относящееся к детским товарам. Есть специальные магазины, деятельность которых имеет соответствующую классификацию — это детские магазины или магазины, где есть отдел детских товаров. Также в программе могут участвовать интернет-магазины. Перечень таких магазинов мы будем расширять», — отметила министр.

Как писала «Судово-юридична газета», Кабинет Министров анонсировал запуск новой программы поддержки семей с детьми — «Пакет школьника».

Программа направлена на то, чтобы облегчить финансовую нагрузку на семьи в период подготовки ребенка к школе — когда необходимо покупать канцтовары, одежду, обувь и прочее. Размер выплаты составит 5 тысяч гривен на каждого первоклассника.

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