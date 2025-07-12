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Государство вводит 5 тысяч гривен для родителей первоклассников в рамках Пакета школьника – на что потратить

10:50, 12 июля 2025
На эту программу предполагается направить около 1 млрд 200 млн грн.
Государство вводит 5 тысяч гривен для родителей первоклассников в рамках Пакета школьника – на что потратить
Источник фото: Igor Sava/Getty Images
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По инициативе Президента Украины правительство запускает новую программу государственной помощи семьям с детьми, которые в 2025 году идут в первый класс. Речь идет о выплате в размере 5 тысяч гривен, которые можно будет потратить на канцтовары, тетради, одежду, обувь и другие необходимые вещи для подготовки к школе. Программа охватит около 240 тысяч семей.

Как сообщила народный депутат Леся Забуранная и заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, уже в 2025 году родители первоклассников смогут получить по 5 тысяч гривен.

«На эту программу предполагается направить около 1 млрд 200 млн грн. Это одна из первых программ по комплексной поддержке и защите семей с детьми в это непростое время. Воспользоваться ею смогут почти 240 тысяч семей», – отметила она.

Сумма помощи, по ее словам, была сформирована на основе средних цен на школьные принадлежности и базовые вещи, необходимые для учебы.

Подать заявку на получение средств можно будет через приложение «Дія». Для этого потребуется лишь свидетельство о рождении ребенка и подтверждение его зачисления в первый класс. Процедура подачи будет максимально простой и удобной.

Потратить средства можно будет только безналично — картой, онлайн или в магазинах, торгующих школьными товарами.

Родители будут получать push-уведомления в приложении «Дія» о возможности получить «Пакет школьника» после того, как ребенка зачислят в 1 класс. Об этом в эфире телемарафона заявила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

Как писала «Судово-юридична газета», Кабинет Министров анонсировал запуск новой программы поддержки семей с детьми — «Пакет школьника».

Программа направлена на то, чтобы облегчить финансовую нагрузку на семьи в период подготовки ребенка к школе — когда необходимо покупать канцтовары, одежду, обувь и прочее. Размер выплаты составит 5 тысяч гривен на каждого первоклассника.

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