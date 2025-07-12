В июне инфляция замедлилась до 14,3%: какие ожидания в НБУ

Темпы замедления оказались ниже ожиданий апрельского Инфляционного отчета НБУ.

Источник фото: ucap.io

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Инфляция в Украине в июне 2025 года снизилась до 14,3% в годовом измерении после пикового уровня в мае (15,9%). Об этом свидетельствуют обновленные данные Государственной службы статистики. В помесячном измерении цены выросли на 0,8%.

Факторы влияния:

Возврат инфляции к снижению летом был прогнозируемым, в частности из-за эффекта высокой базы сравнения 2024 года. Однако темпы замедления оказались ниже ожиданий апрельского Инфляционного отчета НБУ. Основная причина — резкое подорожание сырьевых продуктов из-за весенних заморозков, которые сократили предложение.

Фундаментальное инфляционное давление также оставалось значительным из-за роста издержек бизнеса и активного потребления.

Основные инфляционные тенденции:

Административно регулируемые цены — рост замедлился до 10,9%, что объясняется высокой базой сравнения (в частности, повышением тарифов на электроэнергию в июне 2024 года).

Сырьевые продукты питания — подорожали на 28,7%. Больше всего выросли цены на косточковые фрукты, яблоки, ягоды и мясо. Зато овощи дорожали медленнее благодаря новому урожаю и импорту.

Топливо — цены выросли на 3,1%, в основном из-за повышения стоимости бензина и дизеля. В то же время на рынке сжиженного газа наблюдалось ценовое ослабление.

Базовая инфляция снизилась до 12,1% — результат ужесточения монетарной политики НБУ и стабильного энергоснабжения.

Услуги — инфляция снизилась до 14,4% вследствие более слабого давления со стороны рынка труда. Медленнее дорожали транспортные, телекоммуникационные и персональные услуги.

Непродовольственные товары — темпы роста сократились до 3,6%. Цены на одежду и обувь остались ниже, чем в прошлом году.

Обработанные продукты — подорожали на 18,2%, в частности мясные изделия и кофе — вслед за мировыми рыночными тенденциями. При этом замедлился рост цен на хлеб, масло и молочные продукты.

Прогноз:

Национальный банк ожидает дальнейшего снижения инфляции во втором полугодии благодаря действию монетарных мер.

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