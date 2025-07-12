В США суд отменил приговор бывшему прокурору штата за ипотечное мошенничество, но оставил в силе другие

Федеральный апелляционный суд отменил приговор за мошенничество с ипотекой экс-прокурору штата Балтимор Мэрилин Мосби, получившей национальный резонанс за обвинение полицейских в смерти темнокожего мужчины.

Источник фото: Associated Press

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Федеральный апелляционный суд 4-го округа США частично удовлетворил апелляцию бывшего окружного прокурора Балтимора Мэрилин Мосби, отменив приговор за ипотечное мошенничество, однако оставив в силе два приговора за дачу ложных показаний. Это решение стало новым этапом в громком деле против юристки. Об этом пишет Associated Press.

Мосби привлекла широкое национальное внимание в 2015 году, когда предъявила обвинения полицейским по делу о смерти Фредди Грея — афроамериканца, который погиб после задержания полицией. Это дело сопровождалось массовыми протестами и беспорядками в Балтиморе.

Суд признал нарушения процедуры

Судьи вынесли решение со счетом два против одного. В постановлении указано, что инструкция для присяжных по делу об ипотечном мошенничестве была «ошибочно слишком широкой», в частности в отношении определения надлежащей юрисдикции. Дело рассматривалось в Мэриленде, хотя недвижимость, которую приобрела Мосби, находилась во Флориде.

«Вследствие нашего решения отменить приговор за ипотечное мошенничество, также отменяется ордер на конфискацию квартиры на Лонгбот-Ки, полученной якобы в результате этого мошенничества», — говорится в решении судьи Стефани Текер.

Ложные показания остаются в деле

Несмотря на отмену одного из приговоров, суд подтвердил виновность Мосби по двум эпизодам дачи ложных показаний. В частности, речь идет о недостоверной информации о ее финансовом состоянии, которую она подала во время пандемии COVID-19, чтобы получить досрочный доступ к 90 000 долларов со своего пенсионного счета. Эти средства Мосби использовала для покупки недвижимости.

Суд также отклонил доводы защиты о том, что присяжные были введены в заблуждение, указав, что доказательства, касающиеся использования пенсионных средств, были допустимыми и имели значение для определения наличия «негативных финансовых последствий».

Отмененный приговор по делу об ипотечном мошенничестве касался письма о «подарке» в размере 5000 долларов, которое она предоставила при получении кредита на покупку недвижимости на Лонгбот-Ки. Прокуроры утверждали, что в письме ложно указывалось, что муж Мосби подарил ей 5000 долларов на завершение сделки, хотя на самом деле это были ее собственные деньги.

Мосби, занимавшая должность прокурора с 2015 по 2023 год, в 2023 году была приговорена к 12 месяцам домашнего ареста, 100 часам общественных работ и трем годам условного надзора.

В 2022 году Мосби подала прошение о президентском помиловании. Ее поддержала Конгрессионная черная фракция в письме к президенту Джо Байдену, однако помилование предоставлено не было.

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