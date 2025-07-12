Практика судов
  1. В мире

В США суд отменил приговор бывшему прокурору штата за ипотечное мошенничество, но оставил в силе другие

10:14, 12 июля 2025
Федеральный апелляционный суд отменил приговор за мошенничество с ипотекой экс-прокурору штата Балтимор Мэрилин Мосби, получившей национальный резонанс за обвинение полицейских в смерти темнокожего мужчины.
В США суд отменил приговор бывшему прокурору штата за ипотечное мошенничество, но оставил в силе другие
Источник фото: Associated Press
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Федеральный апелляционный суд 4-го округа США частично удовлетворил апелляцию бывшего окружного прокурора Балтимора Мэрилин Мосби, отменив приговор за ипотечное мошенничество, однако оставив в силе два приговора за дачу ложных показаний. Это решение стало новым этапом в громком деле против юристки. Об этом пишет Associated Press.

Мосби привлекла широкое национальное внимание в 2015 году, когда предъявила обвинения полицейским по делу о смерти Фредди Грея — афроамериканца, который погиб после задержания полицией. Это дело сопровождалось массовыми протестами и беспорядками в Балтиморе.

Суд признал нарушения процедуры
Судьи вынесли решение со счетом два против одного. В постановлении указано, что инструкция для присяжных по делу об ипотечном мошенничестве была «ошибочно слишком широкой», в частности в отношении определения надлежащей юрисдикции. Дело рассматривалось в Мэриленде, хотя недвижимость, которую приобрела Мосби, находилась во Флориде.

«Вследствие нашего решения отменить приговор за ипотечное мошенничество, также отменяется ордер на конфискацию квартиры на Лонгбот-Ки, полученной якобы в результате этого мошенничества», — говорится в решении судьи Стефани Текер.

Ложные показания остаются в деле
Несмотря на отмену одного из приговоров, суд подтвердил виновность Мосби по двум эпизодам дачи ложных показаний. В частности, речь идет о недостоверной информации о ее финансовом состоянии, которую она подала во время пандемии COVID-19, чтобы получить досрочный доступ к 90 000 долларов со своего пенсионного счета. Эти средства Мосби использовала для покупки недвижимости.

Суд также отклонил доводы защиты о том, что присяжные были введены в заблуждение, указав, что доказательства, касающиеся использования пенсионных средств, были допустимыми и имели значение для определения наличия «негативных финансовых последствий».

Отмененный приговор по делу об ипотечном мошенничестве касался письма о «подарке» в размере 5000 долларов, которое она предоставила при получении кредита на покупку недвижимости на Лонгбот-Ки. Прокуроры утверждали, что в письме ложно указывалось, что муж Мосби подарил ей 5000 долларов на завершение сделки, хотя на самом деле это были ее собственные деньги.

Мосби, занимавшая должность прокурора с 2015 по 2023 год, в 2023 году была приговорена к 12 месяцам домашнего ареста, 100 часам общественных работ и трем годам условного надзора.

В 2022 году Мосби подала прошение о президентском помиловании. Ее поддержала Конгрессионная черная фракция в письме к президенту Джо Байдену, однако помилование предоставлено не было.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд США

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Все кандидаты на должности прокуроров должны будут пройти военную службу – законопроект о нацсопротивлении

И мужчины, и женщины для того, чтобы претендовать на должности прокуроров, должны будут обязательно пройти военную службу – комитет по нацбезопасности рекомендовал одобрить законопроект.

Руслан Стефанчук, Юлия Тимошенко и другие зарегистрировали законопроект об изменениях в Избирательный кодекс

Изменения в Избирательный кодекс касаются проведения выборов народных депутатов – законопроект инициировала широкая группа депутатов, включая Руслана Стефанчука и Юлию Тимошенко.

Базовая общевойсковая подготовка будет заменена подготовкой к нацсопротивлению, но ее прохождение не освободит от направления на базовую военную службу

Законопроект о подготовке граждан к национальному сопротивлению фактически возвращает срочную службу – Ирина Фриз.

Студенты смогут использовать искусственный интеллект в работах, но только добросовестно – законопроект об академической добросовестности

О применении искусственного интеллекта нужно будет указывать в работе.

Представители общественности будут проверять полицейских в составе дисциплинарных комиссий – Кабмин внес законопроект

Законопроект, разработанный Нацполицией, имеет целью обеспечить общественный контроль за привлечением полицейских к дисциплинарной ответственности.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Мельников
    Руслан Мельников
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Костянтин Богатир
    Костянтин Богатир
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Тарас Андрейчук
    Тарас Андрейчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Людмила Шарко
    Людмила Шарко
    суддя Господарського суду Харківської області